Tunisie: Medenine / Programme irada - Initiative régionale d'appui au développement

Présentation de l'état d'avancement du programme d'activités pour l'année 2020 et échange de points de vue sur les mécanismes de travail dans les prochaines étapes.

Dans le cadre du programme «Initiative régionale d'appui au développement économique durable», une réunion de travail a été organisé le jeudi 20 février 2020 au siège de l'Office de développement du sud (ODS), présidée par M. Khaled Hachicha, le directeur général de l'Office en présence des chefs d'antennes régionales du programme des gouvernorats de Médenine, Gafsa et Gabès, les directeurs régionaux concernés, les directeurs centraux de l'ODS et les cadres concernés par le suivi du programme.

Au cours de cette réunion, les chefs d'antenne ont présenté l'état d'avancement et le programme d'activités pour l'année 2020, suivi d'un échange de points de vue sur les mécanismes de travail dans les prochaines étapes pour accélérer le rythme des réalisations, en mettant l'accent sur l'importance du rôle de l'ODS dans la réussite du programme au niveau technique et financier et sur la nécessité de consolider les efforts pour atteindre les objectifs souhaités.

A noter que dans le cadre de sa coopération avec la Tunisie, l'Union européenne appuie depuis avril 2018 la mise en œuvre du Programme Irada destiné à soutenir dans huit régions le développement durable de la Tunisie via un appui au développement du secteur privé et de la formation professionnelle régionale et créer à terme de l'emploi.