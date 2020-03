Tunisie: Élan de solidarité face à la gravité de la situation - L'union sacrée

Face à la gravité de la situation, et à défaut de moyens humains et financiers, une action nationale pour lutter contre le coronavirus est venue traduire un élan de solidarité qui n'est pas étranger aux Tunisiens. Les propriétaires des cliniques privées sont prêts à soutenir les efforts de l'Etat dans cette lutte. Mais qu'en est-il de nos sportifs et de nos stars ?

Pour apporter une réponse rapide et bien efficace face à la menace de passage à la phase 3 et même 4 de la pandémie, il fallait un véritable élan de solidarité et beaucoup de volonté en vue de se préparer à un scénario qui, s'il ne fait qu'alimenter parfois les hypothèses les plus saugrenues, jette une lumière crue sur les périls en la demeure. Le manque flagrant des moyens dont dispose l'Etat en matière de lutte n'étant plus à démontrer, celui-ci doit aussi faire face à d'autres défis sous-jacents et se mobiliser dans la durée.

Les dons s'organisent

Quatre millions de dinars. C'est le budget alloué au ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, selon le directeur des soins et de la santé au ministère de la Santé, Chokri Hamouda, au moment de son audition en février dernier par la Commission de la santé et des affaires sociales à l'ARP, alors que le nombre de lits de réanimation ne dépasse pas les 200 d'après le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki.

L'Etat, déjà embourbé dans les problèmes économiques, ne pourrait donc pas, à lui seul, assurer toutes les tâches. L'OMS vient de réitérer son appel aux pays pour qu'ils «détectent, testent, localisent et mobilisent leurs populations» en vue d'endiguer une «propagation plus large» du coronavirus. Mais il va sans dire qu'avec la piètre infrastructure sanitaire dont on dispose, on ne fera que s'exposer aux graves répercussions d'une pandémie qui ne fait qu'augmenter le nombre de décès partout dans le monde. Les recommandations de l'OMS nécessitent, en effet, des ressources financières supplémentaires pour apporter les réponses à la hauteur des menaces.

Face à la gravité de la situation, et à défaut de moyens humains et financiers, une action nationale pour lutter contre le coronavirus est venue traduire un élan de solidarité qui n'est pas étranger aux Tunisiens. Le ministère des Finances a pris les choses en main et créé un fonds pour recueillir les dons en soutien aux efforts de l'Etat. Les dépôts se font dans les bureaux de la Poste tunisienne, par virement au compte postal 1818 ou par SMS. Les résidents à l'étranger peuvent contribuer à cette action par virement bancaire.

Plusieurs élus ont lancé des appels pour faire des dons au profit de l'Etat en vue de soutenir les efforts de lutte contre la propagation du coronavirus et éviter le pire. Le temps n'est plus à la discorde ni aux clivages mais plutôt à l'union, la solidarité et à l'altruisme.

«Bénévoles contre le coronavirus et aider la population», autre manifestation spontanée reflétant le bon exemple de solidarité au sein de la société tunisienne avec ce groupe public de bénévoles dont le nombre ne cesse d'augmenter d'un jour à l'autre sur les réseaux sociaux. Leur mission est de porter conseil, suggérer certaines recommandations et apporter le soutien nécessaire aux efforts des équipes médicales évoluant sur le terrain.

Le secteur privé est disposé à mettre la main à la pâte et est prêt à soutenir l'action de l'Etat dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, selon les dernières déclarations du ministre de la Santé, Abdellatif Mekki. En effet, les propriétaires des cliniques privées, conscients de la gravité de la situation et des moyens limités mis à la disposition des institutions hospitalières publiques sont prêts à soutenir les efforts de l'Etat dans cette lutte.

Quid de nos sportifs et de nos stars ?

Grand point d'interrogation autour de l'élite sportive et d'autres célébrités dans le monde culturel. C'est leur silence qui inquiète une Tunisie qui se montre solidaire face à la crise. Jusqu'à preuve du contraire, aucune contribution ou intention d'aide de la part de nos sportifs ou de nos stars dans le monde de la culture, notamment la chanson.

Il se pourrait que certaines de ces stars refusent de s'entourer de publicité gratuite dans de telles circonstances et préfèrent agir en silence pour le bien du pays, loin des fanfaronnades habituelles en pareilles situations.

On l'espère de tout cœur car le pays a besoin d'une union sacrée pour éviter le pire, mais n'est-il pas mieux d'agir en conséquence et dans le cadre d'une initiative d'action solidaire de tout un groupe et non en solo. Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo pourrait bien transformer ses hôtels en hôpitaux, selon les informations relayées par plusieurs médias. Le défenseur de la Juventus Leonardo Bonucci a déjà fait un don de 120 mille euros à un hôpital à Turin. A méditer.