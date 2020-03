Cote d'Ivoire: Jif 2020 - La Chambre de commerce et d'industrie célèbre ses femmes

Plus d'une semaine après la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme dont les festivités officielles se sont déroulées dans la commune d'Anyama, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci) a sacrifié à la tradition en célébrant ses femmes le lundi 16 mars, dans ses locaux à Abidjan-Plateau.

La directrice de la promotion du genre et de l'équité, Mme Florence Tanoh, représentant le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, s'est félicitée de la commémoration de cette journée par la Cci-ci. Pour elle, la femme qui est dotée d'une fonction divine qui est celle de donner la vie, mérite d'être célébrée tous les ans. « Être femme, c'est savoir transmettre la paix », dit-elle. C'est pourquoi elle a invité les femmes à être sans relâche des médiatrices de paix partout où elles sont.

Abondant dans le même sens, le président de la Cci-ci, Fama Touré, s'est réjoui du fait que les femmes accordent de plus en plus de l'importance à sa structure. « La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire est engagée dans presque toutes les initiatives nationales et internationales, en faveur d'une plus grande autonomisation économique et sociale de la femme », a relevé le président de la Cci-ci, saluant le dynamisme des femmes qui l'accompagnent dans les différents axes stratégiques de sa mandature. « Nos femmes élues au sein de notre Assemblée générale sont au nombre de onze. Quant à mes conseillères, elles sont au nombre de sept », a fait remarquer le premier responsable de la Cci-ci.

Pour Fama Touré, les femmes doivent s'impliquer davantage dans le processus de reconstruction et surtout de recherche de la paix et de cohésion sociale. « En cette journée mémorable, femmes de Côte d'Ivoire, tirez partie du pouvoir de l'autonomisation et faites-en un facteur de changement en œuvrant ensemble en faveur de la paix », a-t-il conseillé. Avant de relever quelques actions menées par sa structure en faveur de la femme.

Il s'agit, entre autres, de l'abattement spécial aux frais de participation des femmes entrepreneures à la 6è édition du forum ouest-africain de développement des entreprises (Africallia 2019) ; le choix d'une femme entrepreneure en qualité de commissaire générale de l'organisation d'Africallia 2019 et la mise en place d'un programme d'appui à la petite agro-transformation en vue d'accompagner le développement des femmes de ce secteur dans le processus d'industrialisation. « Que la promotion de la femme soit un atout majeur pour une paix durable en Côte d'Ivoire », a conclu Fama Touré.

Présentant le projet « 50 millions de femmes africaines ont la parole », Mme Christelle Assirou a rappelé que ce projet est mis en œuvre dans 39 pays dont la Côte d'Ivoire où le lancement a eu lieu en février 2020. L'objectif, dit-elle, est de permettre aux femmes en un même espace, d'avoir les informations économique, financière, non financière et commerciale dans le cadre de leur autonomisation.

Selon Christelle Assirou, membre de l'équipe pays Côte d'Ivoire, ce projet a été initié par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) et financé par la Banque africaine de développement (Bad).

A noter que la cérémonie a été célébrée autour du thème : « La promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire ».