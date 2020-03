Congo-Brazzaville: La Fécofoot confirme la suspension des compétitions

Le gouvernement vient de prendre des mesures contre le coronavirus, parmi lesquelles l'arrêt de toutes les compétitions sportives de masse sur le territoire national. La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a réagi dans la foulée en confirmant le 17 mars au cours de son comité d'urgence, la suspension des championnats Ligues1 et 2, départementaux et des coupes et tournois.

« Suite à la déclaration du gouvernement sur les mesures à observer relatives à la pandémie du coronavirus (Covid 19), le comité d'urgence de la Fecofoot s'est réuni ce 17 mars sous la direction de son président Jean Guy Blaise Mayolas. Il a décidé de la suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes les compétitions sur le territoire national à savoir les championnats nationaux Ligues 1 et 2, les championnats départementaux et toutes les coupes et tournois », a déclaré Médard Moussodia, le premier vice- président de la Fécofoot au terme de la réunion.

Conséquence, les matches de la 23e journée qui devraient se disputer ce mercredi notamment le choc Diables noirs-Cara ainsi que ceux des 24e , 25e et 26e journées sont reportés

C'est dans cet ordre d'idées mais sous un autre registre que la Fédération internationale de football association (Fifa) s'est adressée le 16 mars à la communauté de football . « Dans un tel contexte, nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour protéger les supporters, les joueurs, les entraîneurs et plus généralement les acteurs du football. Plus concrètement, les autorités sportives doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir la propagation du virus à l'échelle mondiale », a souhaité le président de la Fifa, Gianni Infantino.

La Fifa a par ailleurs recommandé de suivre les mesures édictées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour réduire le risque de contamination. « En partenariat avec l'OMS, nous lançons des initiatives de sensibilisation destinées à fournir les recommandations et des mesures pratiques permettant d'enrayer la progression de Covid 19. Je vous appelle tous, chacun à son niveau, à utiliser le pouvoir du football pour assurer une large diffusion de ces messages clés », a précisé le président de la FIFA. La Fécofoot s'engage à faire largement diffusion du message du président de la FIFA sur les mesures préventives contre le coronavirus.

Evoquant le cas du Championnat d'Afrique des nations (Chan), le comité d'urgence de la Fécofoot a dit suivre avec attention la décision que prendra le comité d'urgence de la CAF à l'issue de la mission de sa commission médicale au Cameroun. On vient d'apprendre que le Chan est reporté à une date ultérieure selon le comité d'organisation de la compétition.