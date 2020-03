Afrique: Covid-19 - L'OMS favorable à l' intensification des tests de dépistage

Face à l'aggravation de la pandémie de coronavirus/Covid-19, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a demandé le 16 mars à Genève, à tous les pays dans le monde d'intensifier les tests de dépistage comme le meilleur moyen de ralentir la progression de cette pandémie.

Le coronavirus a déjà tué plus de 6.500 personnes et contaminé plus de 165.000 personnes dans le monde. Point de départ de l'épidémie, la Chine reste le pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts (3.218), mais c'est en Europe que l'épidémie progresse rapidement, avec 2.315 décès, la majeure partie en Italie et en Espagne, où le nombre de contaminations recensées a fait un bond, avec 2.000 cas supplémentaires en 24 heures. "C'est la crise sanitaire mondiale la plus importante de notre époque ", a reconnu le chef de l'OMS. Il releve que les jours, les semaines et les mois à venir seront "un test de notre détermination, un test de notre confiance dans la science et un test de solidarité. Des crises comme Covid-19 ont tendance à faire ressortir le meilleur et le pire de l'humanité".

Pour l'agence onusienne, les mesures de distanciation sociale peuvent contribuer à réduire la transmission et permettre aux systèmes de santé de faire face. Se laver les mains et tousser dans le coude peuvent aussi réduire le risque pour soi-même et pour les autres. Mais à elles seules, elles ne suffisent pas à éteindre cette pandémie, poursuit l'OMS. L'agence onusienne insiste sur l'importance de maîtriser les chaînes de transmission. L'OMS appelle les pays à adopter une approche globale dans la riposte. Le Covid-19 pouvant devenir la maladie la plus mortelle au monde par jour durant les semaines à venir, d'après Lê Nguyên Hoang, médiateur scientifique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse. Alors que les inquiétudes s'intensifient, les confinements de populations et les fermetures de frontières se multiplient.