Sénégal: Coronavirus -« Un recadrage budgétaire sera inévitable pour le Sénégal » (FMI)

Dans un entretien avec « Le Soleil », la Représentante-Résidente du Fmi au Sénégal juge qu'un recadre budgétaire sera « inévitable » pour faire face au coronavirus. À la suite de la Directrice générale du Fonds mondial international, elle réitère l'appui du Fmi aux pays membres dans leurs efforts.

Un recadrage budgétaire sera « inévitable » pour faire face à la pandémie de Covid-19. Telle est la conviction de Cemile Sancak, Représentante-Résidente du Fmi au Sénégal. D'après elle, les pays d'Afrique subsaharienne devront subir de plein fouet les retombées économiques mondiales de l'épidémie de coronavirus. « Cette crise perturbe l'activité économique mondiale avec des répercussions négatives sur le commerce international et le tourisme ainsi que sur les marchés de produits de base et de capitaux. Même si les États parviennent à éviter une épidémie à l'intérieur de leurs frontières, le choc extérieur affectera considérablement les pays d'Afrique subsaharienne, comme en 2014, lorsque la baisse des cours du pétrole et d'autres produits de base a eu un effet domino sur toute la région », analyse Mme Sancak.

Les pays importateurs de pétrole, comme le Sénégal, enregistreront probablement un ralentissement de croissance en raison du recul de la demande mondiale, de la baisse des exportations de produits autres que les matières premières et des services (dont le tourisme), et de la diminution des recettes fiscales, précise-t-elle. Par contre, ces effets pourraient, à son avis, être « partiellement compensés par la baisse observée des cours du baril de pétrole et, dans certains cas, par une hausse des prix à l'exportation de certains produits de base ».

Cependant, avertit la Représentante du Fmi, les pays doivent prendre des mesures en urgence pour se préparer à endiguer l'épidémie et maîtriser les répercussions économiques considérables de cette perturbation mondiale. Cemile Sancak informe que le Fmi se tient « prêt » à les accompagner dans leurs efforts, en coopération avec d'autres institutions financières internationales et organisations de santé.