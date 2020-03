Sénégal: Reportage - Taxis et cars rapides à la traîne sur l'hygiène contre le coronavirus

Taxis et car rapides sont les moyens de transport les plus prisés dans la banlieue, malgré la pandémie du coronavirus. Cependant, des mesures hygiéniques et sanitaires tardent à être prises dans les garages. Les chauffeurs parlent de comportements individuels à cultiver dans les foyers.

En claquant les doigts, Amady tente d'attirer un client vers l'un des cars rapides qui font le décor de Poste Thiaroye. En cette journée sabbatique, c'est-à-dire de repos, rien n'entame guère l'affluence. Amady s'égosille : «Thiaroye, Railsba, Yeumbeul ». Des usagers adhèrent. En cinq minutes, Amady a réussi sa mission. Le car a fait le plein. Deux jeunes hommes sont debout, les mains accrochées à une barre en fer. En blouson bleu assorti d'une casquette noire, le chauffeur remet des pièces de monnaie au rabatteur et prend départ.

Interrogé sur les mesures prises pour lutter contre le coronavirus, Amady conseille de rejoindre les responsables du garage. Assis sur une chaise, carnet de notes et stylo devant lui, Abdoulaye Cissé fait partie de l'équipe dirigeante. Le sexagénaire indique qu'il n'y a pas de mesure prise pour le moment. «Nous sommes conscients de l'ampleur de la maladie. À titre individuel, nous avons nos solutions hydro-alcooliques mais pour le transport en commun, nous sommes en train de voir », indique M. Cissé, cure-dent en bouche. À l'en croire, les précautions peuvent être le nettoyage et la désinfection des cars, le plus fréquemment possible. Son camarade, également membre de l'équipe dirigeante, ajoute le respect des normes requises en évitant les surcharges.

Les cars rapides cohabitent, dans ce garage, avec les taxi-clandos. Malgré le dimanche, c'est la queue chez les clients. Une dizaine de personnes, des femmes en majorité, composent la file. Le chef des rabatteurs s'occupe des chauffeurs. En jetant un coup d'œil sur son carnet, il prononce, à haute voix, les numéros d'immatriculation des véhicules, pour la plupart vétustes. Le dos calé par une planche, Ibrahima Baal fait partie des derniers chauffeurs à arriver. Du coup, il attend paisiblement son tour sous l'ombre. Par rapport au coronavirus, ce chauffeur habillé en «Baye Fall » parle de responsabilité individuelle avant tout. «D'après les médias et les experts, l'une des manières de se protéger, c'est de se laver les mains. Que chacun le fasse donc», a-t-il recommandé.

Pas de stratégie particulière

Pour ce qui est du rôle des garages dans cette lutte, Ibrahima Baal n'a pas encore mis en place une stratégie de protection. « Ce sera très difficile car les gens ne peuvent pas s'empêcher de voyager. Nous sommes conscients que nous devons veiller à l'hygiène et aux conditions sanitaires. Et nous allons le faire en désinfectant tous les soirs nos véhicules», a-t-il promis.

À quelques mètres de l'arrêt Tableau Tivaouane, un chauffeur de taxi a fini de s'entretenir avec un potentiel client. Interrogé sur la question, le Monsieur sort une petite bouteille sur laquelle est inscrite la marque de l'industrie fabricante. « Je me protège avec ce gel offert par un ami. Je me lave de temps en temps les mains », assure-t-il, avant d'ajouter : « je veille aussi à rendre propre ma voiture. Il ne faut pas s'arrêter à sa propre sécurité. Celle des clients est aussi engagée ».

Adama Diouf, également taximan, un résident du quartier Lansar, boit du thé à côté de la pharmacie de la localité. Des mesures particulières, il n'en a pas encore tenu compte. « Je n'ai pas désinfecté mon véhicule depuis des jours. Certes les gens parlent beaucoup du coronavirus mais nous ne pouvons pas nettoyer nos véhicules tous les jours ou transporter deux ou trois personnes en lieu et place de quatre. À mon avis, les précautions sont, avant tout, individuelles dans les foyers », insiste-t-il.

La clientèle en demande

Un gros sac devant elle, Aissatou Gaye s'apprête à prendre un « car rapide ». L'actualité sur le coronavirus, la demoiselle la suit de très près car sa famille biologique vit à Touba. En robe wax, le foulard autour du cou, elle déplore un non-respect des règles d'hygiène, exposant du coup les clients. « Les sièges des cars rapides sont toujours sales de même que les apprentis. Je l'ai une fois dit au chef de garage. En temps normal, ils doivent nettoyer les cars a fortiori dans ce contexte de pandémie », confie-t-elle, le propos sérieux.

Amadou Boye attend certes un bus de la ligne 58, mais il a l'habitude de prendre les cars rapides et les taxi-clandos. À l'en croire, la négligence est la mieux partagée. « Les apprentis n'hésitent pas à cracher. Ils sont insouciants », constate Amadou Boye. Dans ce contexte où le coronavirus gagne du terrain, il appelle tout le monde à un comportement responsable.