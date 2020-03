Sénégal: Saint-louis - construction de la digue de protection de la langue de barbarie - Oumar Guèye lance des travaux étalés sur 18 mois

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, Oumar Gueye, a procédé, le samedi 14 mars, au lancement du démarrage des travaux de construction de la digue de protection de la langue de barbarie. Il s'agit d'un mur de protection d'une longueur de 2150 mètres qui sera construit le long de cette langue de barbarie.

La cérémonie a été sobre, à cause du contexte de coronavirus, a dit Oumar Gueye. C'était en présence de l'Ambassadeur de la France au Sénégal, du Représentant résident de l'Agence Française de Développement (AFD) ainsi que plusieurs autres autorités.

La digue sera longue de 2150 mètres linéaires et réalisée, avec le financement de l'État du Sénégal avec l'appui de l'Agence Française de Développement (AFD), à hauteur de 16 millions d'euros ; soit environ 10,5 milliards de FCFA. Cela entre dans le cadre du Projet de Protection Côtière de Saint-Louis (PPCS), visant à protéger rapidement les populations et les biens des quartiers situés sur la langue de barbarie du risque d'érosion côtière et à contribuer à l'amélioration des connaissances scientifiques sur les enjeux côtiers et à leur diffusion.

Les travaux de construction de cette digue de protection vont durer 18 mois, avec comme maître d'ouvrage le groupement d'entreprises Eiffage-CSE. Ce projet comporte, en tout, trois composantes : la première concerne la protection d'urgence du littoral de la langue de barbarie par une digue de 2150 mètres en enrochements, pour stopper le recul de la ligne de rivage; la seconde concerne la communication, la sensibilisation et le suivi scientifique ; et enfin la troisième composante concerne la gestion de projet notamment le suivi-évaluation, le pilotage et la gestion fiduciaire et audits.