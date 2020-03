Sénégal: Ucad dans un silence total - Les étudiants plient bagages

Des salles vides, des bagages entassés, des halls remplis d'étudiants, des bus Dakar Dem dikk et d'autres marques dans l'enceinte du Temple du savoir, c'est l'ambiance qu'on a trouvée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar hier, lundi, après l'interdiction des cours pour trois semaines par le chef de l'Etat, suite à la propagation du Coronavirus.

Les étudiants sont tous devant leur bus pour rallier leur localité. Venus dans tous les coins du Sénégal, ils se sont dit surpris par la décision du président de la République. Pour certains, trois semaines de vacances ne les motivent pas.

Par contre, d'autres estiment que c'est une bonne chose, et que cela va leur permettre de sensibiliser leurs parents et autres qui sont dans leur localité et qui ne connaissent pas l'intensité de la maladie. C'est le cas de Modou Diop, étudiant en troisième année, trouvé à l'intérieur du bus.

L'enfant de Koungueul dans le département de Kaffrine estime que c'est une bonne chose parce que le coronavirus est une maladie qui se propage de manière très rapide. « Si les étudiants fréquentent les amphithéâtres, cela peut entrainer une propagation rapide », relève-t-il. Et de poursuivre : « Une fois au village, nous allons faire des sacrifices pour aider nos parents et on est optimiste ».

Très surpris lui aussi, Salif Abdoul Ly qui entend rallier le département de Podor, nous confiera : «cCest triste, parce que on avait préparé nos examens, et on peut être des charges pour nos parents parce qu'on ne sait pas quand est-ce que cela va se stopper». Quant à l'étudiant en science politique, Mala Sarr, il explique : « la décision du président est une bonne décision. Et cela permet à tout un chacun de se protéger. Comme la situation est très délicate, on attendait cette décision parce que les étudiants ne sont pas à l'abri, et peuvent être vecteurs de transmission du virus. En tant qu'étudiant, on peut participer aussi à la sensibilisation. Une fois au village, on va sensibiliser nos parents »

Coud- Plus d'une cinquantaine de bus à la diisposition des étudiants

« Au niveau de chaque bus, il y a un lot de gel antiseptique et des flyers pour accompagner les étudiants pour sensibiliser dans leur localité. Le campus social doit être évacué à partir de ce lundi après le petit déjeuner. Toutes les boutiques éventuellement seront fermées pour être en conformité avec la décision du chef de l'Etat.

Maintenant, nous allons discuter avec les présidents des Amicales pour des mesures d'accompagnement pour que les étudiants regagnent leurs familles respectives. On a pris cette disposition. Et le directeur de Coud a donné ses directives. On va en profiter pour désinfecter les pavillons avant le retour des étudiants. Nous comptons plus d'une cinquantaine de bus », a déclaré la coordonnatrice de la communication du Coud.