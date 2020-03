Sénégal: Lutte contre le coronavirus - Les vols directs et indirects en provenance des zones à risque suspendus

Le Sénégal a suspendu les vols directs et indirects en provenance des zones à risque comme la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Belgique, l'Algérie et la Tunisie afin d'éliminer les interactions avec les foyers de la pandémie de Covid-19. Selon le ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, qui a fait cette annonce, la mesure sera effective à partir du mercredi 18 mars à 23 heures 59 minutes pour une durée de 30 jours.

Toujours, dans sa dynamique de réduire au minimum la propagation du coronavirus au Sénégal, l'Etat a pris la décision d'arrêter les flux directs et indirects en provenance des zones à risque afin d'éliminer les interactions avec les foyers de la pandémie. L'annonce a été faite par le ministre du Tourisme et des transports aériens Alioune Sarr lors d'un point de presse tenu hier, lundi 16 mars. «Nous avons décidé de suspendre toutes les lignes aériennes en provenance et vers les destinations d'Europe, notamment de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique et du Portugal, du Maghreb précisément de l'Algérie et de la Tunisie. Cette mesure sera applicable à compter du mercredi 18 mars 2020 à 23 heures 59 minutes pour une durée de 30 jours », a-t-il fait savoir.

Toutefois, Alioune Sarr a précisé que les vols cargo pour lesquels les équipages devront rester à bord et leur temps d'escale réduit au site minimum ainsi que les vols d'évacuation sanitaire ne sont pas concernés par cette mesure. Pour le royaume du Maroc, il a rappelé que les vols ont été suspendus depuis avant-hier, dimanche 15 mars, à 00 heures 01 minute.

Selon le ministre, cette décision qui a pour objectif de réduire la chaine de transmission et d'en minimiser l'impact est alignée aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (Oms) qui demande aux pays de trouver le juste équilibre entre la protection, la santé, la prévention des perturbations socio-économiques et le respect des droits de l'homme et d'adopter une approche globale adaptée à leur situation avec le confinement comme pied central .

Par ailleurs, le ministre a reconnu qu'une telle décision aura des conséquences sur le secteur du tourisme et des transports aériens. « Néanmoins, face à ce choc exogène mondial, il est de notre devoir d'apporter des réponses mesurées et cohérentes basées sur les évaluations des risques locaux. Ceci impliquera tous les éléments de la chaine de valeur touristique aérienne en accord avec les lignes directrices des recommandations générales de l'Oms, de l'Organisation mondiale du tourisme et de l'Organisation mondiale de l'aviation civile »,a-t-il conclu.