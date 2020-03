Sénégal: Lutte contre la pandémie du coronavirus au pays - La coalition jotna/patriotes «suspend» les vols internationaux

Après son leader et candidat lors de la dernière élection présidentielle, Ousmane Sonko, la Coalition Jotna/ Patriotes se félicite des mesures prises par le chef de l'Etat lors du Conseil d'urgence sur la pandémie du Coronavirus.

Exprimant leur «solidarité au peuple sénégalais devant la pandémie du COVID-19», les membres de ladite coalition ont demandé à chacun de «faire preuve de discipline de calme, de courage, de prudence et de solidarité dans le respect des règles sanitaires et sécuritaires édictées».

Formulant des vœux de prompte guérison à tous les patients contaminés par le virus COVID-19», ils ont également salué «le courage et l'abnégation des agents du secteur de la santé qui sont en première ligne sur le front de la lutte contre la pandémie».

Par ailleurs, se félicitant «des mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du virus», les responsables de la Coalition JOTNA/ Patriotes soulignent cependant «que celles-ci gagneraient en efficacité et en cohérence si les vols internationaux en provenance des pays les plus affectés par le COVID-19 (France, Italie, Espagne) étaient suspendus ou réduits au strict nécessaire». Une requête qui a été satisfaite hier, lundi, par le gouvernement sénégalais.

Toujours, dans ce document dont une copie est transmise à notre rédaction, les partisans d'Ousmane Sonko demandent également au gouvernement d'évaluer les impacts économiques et sociaux des mesures restrictives adoptées sur certains secteurs d'activités et de définir des mesures de compensation et d'atténuation sur le plan fiscal (exonération ou suspension de TVA) afin de protéger les entreprises et les emplois. Et pour donner corps au patriotisme qui devient selon eux «une obligation en période de crise», ils ont ainsi demandé à chacun de leurs membres de «s'engager activement dans la lutte contre la pandémie selon ses moyens et capacités à travers des actions de sensibilisation, de solidarité aux personnes vulnérables, de soutien des mesures sanitaires et sécuritaires en vigueur».