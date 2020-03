Sénégal: Saint-louis - Le crous ferme le campus, ce mercredi

Le Directeur du Crous a fait face à la presse hier, lundi 16 mars, pour faire part des décisions prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Pape Ibrahima Faye a tenu une série de réunions avec la Commission Sociale des étudiants de l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis et avec aussi les chefs de Divisions, Services et Cellules du Crous. Plusieurs décisions ont été prises au sortir des réunions tenues hier, lundi 16 mars, par le Directeur du Crous, avec les représentants des différentes structures émanant de sa Direction.

Pour ce qui concerne les étudiants et le campus social, à la suite donc d'une rencontre avec la Commission Sociale des étudiants, la Direction du Crous, en parallèle aux recommandations du Chef de l'Etat, a décidé de la fermeture du campus social, dès ce mercredi 18 mars à 14 heures, après le déjeuner, et la fermeture des commerces et prestations privées, à compter de ce mardi 17 mars à 8 heures. Il s'y ajoute aussi les mesures d'accompagnement prises par la Direction pour faciliter la rentrée chez eux des étudiants.

Il s'agit ainsi de la mise à disposition de bus et distribution de kits sanitaires ; de la désinfection et la désinsectisation des 2 campus sociaux en collaboration avec le Service d'Hygiène de Saint-Louis et le Comité régional de lutte contre le coronavirus dirigé par le gouverneur de la région de Saint-Louis. Des décisions ont été également prises par le Directeur concernant le personnel du Crous.

À la suite donc de la rencontre avec les chefs de Divisions, de Services et de cellules, le patron du Crous a également pris, entre autres décisions notamment l'instauration d'un service minimum dans les services opérationnels ; les délégués de personnel mèneront la politique de sensibilisation sur les dangers de la Covid-19 et l'application des mesures d'hygiène. Cependant, les agents de sécurité et des espaces verts, quant à eux, continueront à travailler pour l'entretien du campus, avant le retour des étudiants.

En outre, s'agissant maintenant des étudiants étrangers, le Directeur du CROUS a annoncé qu'ils seront pris en charge, sur la demande du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.