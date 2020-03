Sénégal: Lutte contre le Covid-19 - Abdou Karim Fofana prône la discipline et l'organisation

Dakar — Le ministre de l'Habitat, de l'Hygiène et du Logement, Abdou Karim Fofana a rappelé, mardi, que ce n'est pas avec de l'argent que la bataille contre le Coronavirus sera gagnée, mais avec de la discipline et de l'organisation.

"Ce n'est pas avec de l'argent qu'on va gagner cette bataille contre la maladie, mais avec de la discipline et de l'organisation. Nous devons faire des efforts au niveau des quartiers, des collectivités locales et des lieux de rassemblement pour une bonne sensibilisation", suggère-t-il, dans une émission spéciale de E-radio consacrée au coronavirus.Pour cela, ajoute-t-il, "il faudra que les gens puissent avoir accès à l'information".M. Fofana propose que chaque personnalité publique prenne un peu de temps, s'il le faut un après-midi, pour se consacrer à la sensibilisation.

"Dès que je sors d'ici, je vais réunir tous mes camarades de parti résidant dans la commune de Fann-Amitié-Point E pour aller voir les chefs de quartier, les badiènou gox, les imams et les opposants et leur faire comprendre qu'actuellement, seules la discipline et l'organisation peuvent nous sauver de cette maladie", a-t-il insisté.Le ministre a soutenu qu'il va demander à tout un chacun de parler à son tour au voisinage et servir d'exemple en respectant les mesures d'hygiène.

"On doit également penser à organiser les prières du vendredi. Les Imams doivent axer leur sermon dans l'organisation et la discipline. Nous sommes dans l'obligation de prêcher la bonne parole en sensibilisant les populations", a fait savoir Fofana.Selon lui, c'est une chaîne sanitaire qu'une seule personne peut détruire en étant vecteur du virus, à cause du non-respect des normes d'hygiène édictées.

"Cela revient toujours à la responsabilité collective et individuelle", a-t-il lancé, citant l'exemple du ministre du Tourisme et des Transports aériens "qui a sensibilisé les acteurs du secteur touristique".Prenant part également à cette édition spéciale, Alioune Sarr a insisté sur les comportements personnels."C'est la seule chose qui nous permettra de gagner le combat. Tout le monde a un rôle à jouer dans cette lutte et doit faire attention aux chaînes de transmission du virus. Une fois que le combat est gagné, nous retournerons tous dans nos occupations", a-t-il dit.