Sénégal: Un ciel dégagé sur la quasi-totalité du pays les prochaines heures (ANACIM)

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie table sur la prédominance d'un ciel dégagé sur la quasi-totalité du territoire avec des pics de températures journalières pouvant atteindre 41°C.

"Au cours des prochaines 24 heures, un ciel ensoleillé prédominera sur la quasi-totalité du territoire. La sensation de chaleur persistera sur le pays notamment sur les zones Sud et Centre-est avec des pics de températures journalières qui évolueront entre 38 et 41° C", indique la structure dans un bulletin de prévision transmis à l'APS.

A Dakar le temps sera relativement clément, alors que la fraîcheur nocturne et matinale sera moins ressentie sur le territoire avec des températures minimales qui varieront entre 19 et 24° C, souligne la même source.