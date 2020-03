Cameroun: Boucle minière du Dja - 2,584 milliards de F pour 2020

Le budget proposé jeudi lors du comité d'orientation et de supervision du Padi-Dja, va entre autres permettre le développement des infrastructures de base.

Près de trois ans après le lancement de ses activités, le Programme d'aménagement et de développement intégré de la boucle minière du Dja et de la zone frontalière adjacente (PADI-Dja) continue son bonhomme de chemin. En guise de préalable, append-on au sein de la structure, des études routières et de planification urbaine ont été réalisées à hauteur d'environ 10 milliards de F, sur financement de l'Etat. Pour les années à venir, l'ambition est de passer à la construction à proprement parler d'infrastructures socio-économiques concomitamment avec les communes, suivant des sources de financement diversifiées. C'est à l'effet d'adopter le plan d'actions 2020-2022 et le budget annuel que le programme a tenu jeudi dernier, son comité d'orientation et de supervision. Présidées par le secrétaire général du ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat), Jean Tchoffo, les assises, 9e et 10e du genre, ont permis également de passer en revue les réalisations de 2019.

Créée en 2014, le Padi-Dja a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations et de promouvoir les échanges transfrontaliers, à travers l'aménagement et la construction d'infrastructures socioéconomiques de développement et d'appui institutionnel dans les régions du Sud et de l'Est. Ainsi en 2019, le programme s'est penché sur l'entretien des tronçons Mindourou-Messamena, Somalomo-Bengbis avec bretelle Tessang-Kouah. Des centres de santé intégrés ont été construits à Nsimalen par Bengbis et à Alat Makaye par Lomié à hauteur de 400 millions de F. Un accent a été mis sur la composante développement rural et communautaire, avec notamment le projet de développement de l'économie rurale adossée à la cacao culture entre autres. D'après Blondeau Talatala, coordonnateur du Padi-Dja, en 2020, le programme va s'atteler à finaliser les activités entamées ou en projet depuis 2019 avant de se pencher sur la nouvelle feuille de route.