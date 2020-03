Cameroun: Production animale - Vitesse de croisière en 2020

La Société de Développement et d'Exploitation de la production animale a souhaité renforcer ses objectifs lors de la présentation des vœux au directeur général vendredi dernier.

En 2019, la Société de Développement et d'Exploitation de la production animale (Sodepa) a été sur quatre fronts : le développement des productions et des industries animales, la commercialisation des produits d'élevage et de leurs dérivés, l'encadrement des acteurs de la filière élevage et la gouvernance de l'entreprise. Et même si l'année s'est passée dans un contexte économique peu favorable, l'entreprise a pu fortement se mobiliser. En effet, le cheptel des unités de la Sodepa est passé de 18068 à 18216 bovins du 1er janvier au 31 décembre, grâce à l'augmentation du taux de natalité qui est passé de 35% à 45%.

L'entreprise a également pu organiser des campagnes de vaccination contre notamment la péripneumonie des bovidés sur 18604 bovins. En outre, 210553 bovins et 98 porcins ont été abattus. 110224 tonnes de viande ont été vendues. Des éleveurs ont bénéficié d'appuis techniques et quatre projets ont été élaborés dont la délocalisation de l'abattoir d'Etoudi. Ce qui a contribué à une recette de 2,1 milliards de F. Des résultats assez satisfaisants qui donnent envie d'aller plus loin. Aussi, le directeur général de la Sodepa, Denis Koulagna Koutou qui a reçu les vœux de nouvel an de la part de son personnel, a-t-il souhaité passer à la vitesse supérieure.

C'est dans cette perspective qu'il a été organisé une rencontre annuelle des services centraux et extérieurs de la société du 10 au 12 mars dernier. « Il a été question de passer en revue la stratégie quinquennale 2019-2023 de la structure et d'arrêter la feuille de route pour 2020 », a-t-il déclaré. L'année en cours va donc permettre l'amélioration génétique et le suivi des matrices, la mise à niveau sanitaire du cheptel pour éviter les pertes et l'aménagement et la restauration des fourrages. En priorité, la structure compte mettre à la disposition des populations des produits carnés en quantité suffisante.