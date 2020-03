Cameroun: Religion - Un carême un peu spécial

Rendus à mi-parcours, les chrétiens catholiques essaient tant bien que mal de respecter les résolutions prises en l'entame de cette période.

12 h ce lundi 16 mars. Fabrice Amougou fait sa messe de midi. C'est l'une des résolutions prises par le jeune homme de 30 ans depuis le début de carême. Pour lui, la règle des trois « P », Prière, partage, pénitence doit être respectée. Seulement, arrivé à la troisième semaine de cette période, Amougou est quelque peu désorienté. Sa prière prend un sacré coup depuis la note pastorale de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Mgr.Jean Mbarga sur les mesures à observer à l'heure où la planète entière est menacée par une nouvelle forme de coronavirus, la Covid-19.

« Les pratiques culturelles de l'église étant chaleureuses, des difficultés naissent avec l'épidémie. Les habitudes sont subitement changées. Le chemin de croix, messes et autres prières communes sont désormais plus délicats à pratiquer », confie Amougou. Même son de cloche chez Bertille M. Elle avait résolu de rester en prière en observant le jeûne à sec jusqu'à 18 h. Résolution difficile à observer selon elle, au vu de la situation qui prévaut. « J'ai appris que pour vaincre cette maladie, il faut tout le temps boire de l'eau. Du coup, mon jeûne est rompu car j'en bois constamment de peur d'attraper le virus », confie-t-elle. Contrairement à Fabrice Amougou et à Bertille, Dominique Emmanuel Atangana applique ses résolutions à la lettre et fait fie de cette épidémie.

Même s'il est difficile de faire la messe de 6 h tous les matins à cause de son travail d'enseignant de lycées, Atangana peut se rattraper en soirée à la messe de 17 h. Occasion pour lui de respecter les orientations de l'autorité spirituelle. « On s'efforce de prier pour nos intentions personnelles et pour celles de Sa Sainteté le pape. On s'efforce aussi de faire pénitence et surtout de cultiver en nous le pardon », dit-il. Les résolutions sont multiples, mais il faut les tenir. Cathy Motsio, paroissienne de la Basilique Marie-Reine-des-Apôtres de Mvolyé regrette la manière avec laquelle son carême se déroule. Pour des soucis de santé, la jeune dame n'a pas pu respecter ses résolutions de départ.

« Je m'attelais à jeûner et prier non pas pour moi, mais pour toute situation extérieure pour laquelle j'étais informée et nécessitant une prière. Puis, j'ai dû rompre le jeûne à cause des problèmes de santé. Je n'ai pas encore fait de chemin de croix depuis le début et je n'ai pas pu faire la messe dimanche dernier. J'espère que ça ne va pas gâter tout mon carême », s'inquiète-t-elle. Face à toutes ces inquiétudes, les prêtres rassurent et expliquent que le but du carême c'est de chercher à plaire à Dieu par la conversion de nos comportements et habitudes. Quant à l'épidémie qui sévit, les hommes d'église expliquent. « Il faudra jeûner autrement : être charitable en respectant les règles de sécurité, suivre les orientations des pouvoirs publics afin de protéger sa santé et celle de ses proches », explique par exemple le Père Lucas Onana, prêtre dominicain.