Cameroun: Ouest - Des engrais pour booster la production du Koung-Khi

Jean Paul Nantchouang Tchonang ne tarit pas d'éloges à l'endroit de son bienfaiteur. Ce délégué du « Gic nourrit l'homme de demain » avoue que la production des 12 membres de ce groupement d'initiative commune a triplé depuis bientôt trois ans qu'ils reçoivent des fientes du député Albert Kouinche.

Mieux, ceux-ci ont diversifié leur culture et outre le maïs et le haricot, aujourd'hui, ils cultivent aussi le maraîcher, le piment, le chou, l'aubergine. Le don reçu vendredi dernier des mains de l'élu de la nation va leur permettre, assure-t-il, de densifier leur production. Ce jour, pour la sixième année consécutive, le député Albert Kouinche fraîchement réélu dans le Koung-Khi a offert plus de 2000 sacs d'engrais aux trois arrondissements du département (Bayangam, Djebem et Poumougne). La cérémonie de remise de ces intrants agricoles était présidée par le préfet Donnacien UM, avec à ses côtés Colette Sohaing, député nouvellement élue. Le donateur s'est réjoui de constater que d'année en année, ces dons transforment le département qui est parti de la dernière place au mini-comice agropastoral de la région de l'Ouest, pour la deuxième place aujourd'hui.

Mieux, dans certaines spéculations comme l'arachide, le Koung-Khi se place en tête devant des mastodontes comme la Menoua ou les Bamboutos. Une performance qui signifie que la terre ne trompe pas. « J'encourage nos populations à cultiver parce que la terre ne trompe pas. En cultivant, nous pouvons tirer beaucoup de richesses. Déjà pour nous-mêmes en nourrissant nos familles avec ce que nous avons produit, et en vendant le surplus de la récolte pour générer des ressources financières », relate l'élu de la nation. Il a précisé partout où il est passé que ce programme restera pérenne pour transformer totalement le département et en faire le plus grand producteur de la région de l'Ouest. Le préfet Donnacien UM s'est réjoui de voir un homme engagé dans le développement de sa localité et de la région.