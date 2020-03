Guinée: Antonio Souaré - Son bilan positif à la Féguifoot mis en exergue

Réélu en 2019 pour un mandat de 4 ans, Antonio Souaré continue ses belles œuvres à la tête de la Fédération Guinéenne de Football. Depuis qu'il dirige cette institution, le football guinéen a connu un certain essor. Des points positifs de son mandat qu'il n'a pas hésité à mettre en exergue lors de la 17ème assemblée générale de la Féguifoot tenue lundi 16 mars à Kankan (6 km du centre-ville).

« Entre l'assemblée de Labé en 2019 et celle actuelle de Kankan, le football guinéen, comme nul ne l'ignore, a enregistré des grandes performances notables sur la scène nationale et internationale, mais a connu aussi des difficultés et problèmes que, par les amendements des textes, nous devons chercher à corriger, à endiguer définitivement, et ce dans l'intérêt exclusif de notre football. Nous pouvons nous féliciter de l'amélioration de la qualité de nos compétitions nationales (ligue 1 et ligue2, championnat ligue amateur, coupe nationale etc... ), avec de plus en plus d'engouement, mais aussi des avancées et résultats obtenus sur la scène internationale avec l'évolution de l'indice dans les compétitions de la CAF, où nous avons gagné quatre places ces trois dernières années, avec également le niveau de plus en plus élevé de l'équipe nationale devenue très attractive, chez les guinéens de tous les horizons », a-t-il déclaré dans son allocution devant les 65 membres statutaires.

Si plusieurs travaux ont été effectués, Antonio Souaré ne compte pas s'arrêter là. Il a en prévision d'autres réformes.« J'ai placé la réorganisation et la modernisation de nos structures au premier plan des réformes à mener. Il s'agit de reformer les structures à partir du football plutôt que de reformer le football à partir des structures », a-t-il conclu.La révolution du football guinéen est désormais en marche.