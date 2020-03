Guinée: Toutes les activités sportives suspendues par le gouvernement

La Guinée n'est pas restée en marge des dispositions universelles qui sont prises pour éviter l'expansion du Covid-19. Après que la Ligue de Guinéenne de Football Professionnel a mis provisoirement un terme à ses activités (Ligue 1 et Ligue 2), c'est au tour du gouvernement d'aborder dans ce sens.

Dans un courrier datant de ce lundi, le Ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique (MSCHP) suspend toutes les activités sportives et culturelles sur toute l'étendue du territoire. Et ceci pour une durée indéterminée.

« En raison de la propagation de la pandémie du Coronavirus Covid-19, le Ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, suspend jusqu'à nouvel ordre, toutes les activités sportives et culturelles de grande affluence. Le Ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, sait compter sur le sens de responsabilité de chacun et de tous », lit-on dans le courrier.Pour rappel, la Guinée n'a enregistré qu'un seul cas du Coronavirus.