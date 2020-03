Afrique: Coronavirus - La CAF renvoie le CHAN aux calendes grecs

A chaque jour qui passe, la situation de la pandémie de coronavirus ne fait que s'aggraver à travers le monde, de manière générale et, en Afrique, en particulier, où elle vient de paralyser la pratique du football dans le continent. Après la suspension des championnats nationaux par les Fédérations respectives, et le report des matches de la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can 2021, vient à présent le tour de la phase finale de la 6ème édition du Championnat d'Afrique des Nations (Chan) qui, initialement prévu du 4 au 25 avril, est renvoyé aux calendes grecs.

La décision a été prise mardi 17 mars, au cours d'une importante réunion du comité d'urgence de la Caf tenue au Caire, en Egypte. La réunion était essentiellement focalisée sur l'examen du rapport de la commission médicale de cette institution, au terme d'une visite de deux jours, soit du 14 au 15 mars, au Cameroun. Il s'est avéré que même si la situation est considérée comme étant sous contrôle au Cameroun et selon les recommandations de l'OMS, la crise n'est pas encore stabilisée en Afrique, et il est très difficile de prévoir son évolution dans les prochains jours. En plus, voyager à travers le continent devient de plus en plus compliqué, voire impossible à destination de certains pays révèle la Caf, en raison des restrictions mises en place par les différents gouvernements.

Eu égard à toutes ces raisons et pour éviter tout risque inutile, la commission médicale a proposé dans son rapport de renvoyer la compétition à une date ultérieure. Une proposition validée à l'unanimité par les membres de la Caf présents à cette réunion. «Chers Secrétaires Généraux, suite à la préoccupation croissante liée au virus COVID-19 et au rapport de la visite d'inspection médicale récemment conduite dans le pays hôte du CHAN Total, Cameroun 2020, le comité d'urgence de la CAF a décidé aujourd'hui de reporter la compétition jusqu'à nouvel ordre... », peut-on lire dans le communiqué officiel de la CAF.

Le comité d'urgence de la Caf a décidé aussi de reporter la réunion du Comité Exécutif, ainsi que la 42ème Assemblée Générale initialement prévue le 24 avril 2020 au Cameroun.

Par ailleurs, la Caf rassure qu'elle est en train de surveiller la situation de près et travaille avec les autorités et les institutions compétentes telles que l'OMS sur l'impact du virus dans le continent avec ses différentes compétitions. L'Administration de la CAF proposera les nouvelles dates potentielles en temps voulu et en fonction de l'amélioration de la situation.

Comme qui dirait, les Léopards de la RDC qui étaient déjà sur le point de quitter le pays pour le stage à Libreville, doivent encore attendre. Pour l'instant, le voyage est tout simplement annulé. C'est comme si le gouvernement n'avait pas tort de ne pas libérer l'enveloppe à temps.