Maroc: Vaste opération de désinfection et de stérilisation à travers le Royaume

Marrakech

Le Bureau communal d'hygiène (BCH) de Marrakech a lancé, samedi dernier, une opération de désinfection et de stérilisation des différents espaces et services administratifs au niveau de la cité ocre et ce, dans le cadre des mesures de prévention de la propagation du coronavirus.

Cette action s'inscrit dans le cadre des mesures préventives et proactives visant la lutte contre cette pandémie, afin d'assurer la protection des fonctionnaires de la commune de Marrakech, des visiteurs des différents services administratifs et de la population en général, explique la commune dans un communiqué.

Ainsi, grâce aux interventions d'une équipe spécialisée dudit Bureau, menées en coordination avec le Comité de veille et des différents services de la wilaya de la région, la commune de Marrakech a procédé à la désinfection de l'espace du palais municipal et de l'annexe du siège de la commune, situé au niveau de l'avenue Mohammed VI, ainsi que des différents locaux et services administratifs communaux.

Cette opération a concerné également les sièges des arrondissements et leurs annexes administratives, ainsi que plusieurs marchés urbains communaux, outre les places publiques telles que la Place de Jamaa El Fna.

L'équipe du BCH a, en outre, procédé à la désinfection des taxis au niveau de tous leurs points d'arrêt et stations, sachant que cette opération va être poursuivie dans le cadre des mesures de prévention et de précaution.

Cette action devra se poursuivre jusqu'à vendredi prochain pour englober les districts de police, les tribunaux, les gares routière et ferroviaire, les stations de bus, les mosquées et les administrations publiques. Et la même source de préciser que la direction générale des services, aux côtés du BCH et des différents divisions et services communaux, restera à la disposition de la population en matière de communication, de conseils et de coopération en vue d'exécuter et de mettre en œuvre les mesures préventives fixées dans ce cadre, et d'aplanir et transcender les obstacles qui peuvent survenir à cette occasion.

Casablanca

Une opération de stérilisation et de désinfection des lieux publics a été lancée, dimanche, à Casablanca, dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, a-ton appris lundi auprès de la société de développement local (SDL) "Casablanca Baia".

"Dans le cadre des mesures de prévention, des services spécialisés ont entamé à Casablanca l'exécution d'une opération de stérilisation et de désinfection des établissements publics qui reçoivent les citoyens", indique la même source.

Menée selon un programme tracé en coordination avec les autorités locales et les services compétents, cette opération concerne les sièges de la wilaya et de la préfecture de police, les annexes administratives, les places publiques, les tribunaux, les gares de transport, les arrondissements, les postes de police, entre autres.

Cette action, qui s'étalera sur les deux prochaines semaines, concerne également les moyens de transport public (bus, transport scolaire, ambulances, corbillards, etc.).

"Parallèlement aux opérations de nettoiement, Casablanca Baia et la commune de Casablanca se mobilisent pour les jours à venir. Nous sommes en train de tout traiter et de tout désinfecter (sols, murs, poignets, etc)", souligne-t-on.

Toutes les mesures de prévention "sont mises en place et exécutées", a insisté la même source, appelant "les citoyens à respecter les consignes de prévention et à prendre la situation au sérieux".

Béni Mellal

Une campagne de désinfection et de stérilisation des lieux publics et des services administratifs de la province de Béni Mellal, a été organisée, lundi, à l'initiative des autorités locales de la ville, et ce dans le cadre des mesures visant à juguler la propagation du Covid-19.

Cette campagne, qui ambitionne d'améliorer les conditions de santé des citoyens et d'éviter toute éventuelle propagation de cette pandémie, a concerné dans un premier temps la gare routière de Béni Mellal, pour englober, ensuite, les établissements publics qui connaissent un afflux important de la population locale, en plus des lieux hautement fréquentés par les habitants de Béni Mellal.

L'opération a concerné également le siège de la wilaya de la région ainsi que la préfecture de police de Béni Mellal-Khénifra.

Cette action s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre des procédures, mesures et consignes du Comité de pilotage au niveau national pour la protection de la santé de la population.

Azilal

Une opération de stérilisation et de désinfection des transports publics a été lancée, lundi à Azilal, dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Supervisée par les autorités locales de la province d'Azilal, cette opération a concerné un total de 113 grands et petits taxis, 41 bus et 31 voitures de transport de marchandises, ainsi que trois autocars opérant au niveau de la gare routière d'Azilal.

Les autorités de la province ont tôt dans la journée, procédé à la fermeture, au public jusqu'à nouvel ordre, conformément aux mesures et dispositions préventives prises pour faire face au danger de propagation du nouveau Coronavirus dans le pays, des différents cafés, restaurants, salles de fêtes, clubs et salles de sport, hammams, salles de jeux et terrains de proximité de la province, a affirmé à la MAP le commandant provincial de la Protection civile à Azilal.

Dans ce sens, il a souligné que cette campagne se poursuivra pour inclure l'ensemble des établissements et lieux publics de la province dans l'optique de garantir la sécurité sanitaire des citoyens.

De son côté, le délégué provincial de la santé, Adil Ait Haddou a fait savoir que les directions de l'hôpital provincial d'Azilal et de l'hôpital de proximité de Demnat ont décidé de réduire le nombre de visites familiales pour les patients, avec l'interdiction d'accès aux enfants et aux personnes âgées dans le cadre d'une série de mesures préventives strictes, prises dans le cadre de la vigilance, la veille et la prévention contre la propagation de cette pandémie mondiale.

Benguérir

Le Comité de veille sanitaire relevant de la Délégation provinciale de la santé de Rehamna a procédé, dimanche à Benguérir, à la désinfection des services et des administrations au niveau de la ville et ce, en application des mesures préventives et proactives visant à préserver la santé des fonctionnaires et des citoyens contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

Menée sous la supervision de la préfecture de la province de Rehamna, en coordination avec le Bureau communal d'hygiène (BCH), cette opération de désinfection a concerné les services de la commune de Benguérir, la prison locale, le siège de la préfecture de Rehamna, le tribunal de première instance de Benguérir, le district provincial de la Sûreté nationale et les arrondissements, ainsi que le centre d'hémodialyse et la délégation de la santé.

Cette action a également touché l'ensemble des ambulances, les véhicules de collecte des déchets et les engins et matériels à la fourrière communale, et ce en utilisant des produits efficaces susceptibles d'éradiquer les différents types de virus et bactéries.

Cette opération visait à contribuer aux efforts déployés pour lutter contre la propagation du coronavirus afin d'assurer une meilleure protection sanitaire des demandeurs de services, en particulier, et de la population, en général.

Cette action s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre des procédures, mesures et consignes du Comité de pilotage au niveau national pour la protection de la santé de la population.

Khouribga

Le Bureau communal d'hygiène (BCH) de Khouribga a lancé, lundi, une opération de désinfection et de stérilisation des transports publics et des différents espaces et services administratifs, et ce dans le cadre des mesures visant à endiguer la propagation du Covid-19.

Cette vaste opération préventive s'inscrit dans le cadre des mesures et dispositions prises pour faire face au danger de propagation du nouveau Coronavirus dans le Royaume, dans le souci de garantir la sécurité sanitaire des citoyens empruntant les divers moyens de transports de la province, en l'occurrence, les taxis et les bus publics.

Cette opération a aussi concerné les différents espaces et établissements publics ainsi que les sièges des arrondissements et leurs annexes administratives, les marchés locaux, outre les taxis au niveau de tous leurs points d'arrêt et stations, pour englober ensuite les districts de police et les tribunaux.

Parallèlement à ces actions, plusieurs associations locales ont mené une série de campagnes de stérilisation et de désinfection dans des établissements hospitaliers de la province, et ce en coordination avec la délégation provinciale de la santé.