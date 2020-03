Tunisie: Consommation des ménages - Razzia sur le lait - Où est passé le lait ?

En période de pic de consommation des produits de base comme les œufs, la farine, les huiles et le lait, on constate au bout du compte une perturbation de la distribution.

Sur les étalages d'une enseigne tunisienne à Riadh Ennasr (Ariana) on remarque que le moindre paquet de lait de toute nature ne subsiste plus. Hormis un paquet de lait entier impropre à la consommation et pour le décor semble-t-il...

Mardi 17 mars 2020 en mi-journée, les consommateurs ont dû prendre leur mal en patience pour obtenir leur paquet de farine ou leurs baguettes de pain dans des rayons qui se vident de provisions essentielles au fil des semaines.

Pas plus tard que la semaine dernière, les clients achetaient le lait par packs de six paquets sans aucune gêne. Plus tard le résultat se fait sentir puisqu'il est exigé l'achat de deux paquets de lait par client. L'effet coronavirus est passé par là en provoquant des pénuries liées à la surconsommation...

On peut féliciter les personnes qui achètent en abondance pour causer cette pénurie.