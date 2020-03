Tunisie: Arrêt sur image / Comportement irresponsable et surréaliste ! Des mesures qui continuent à être prises à la légère

Alors que les messages de sensibilisation sont diffusés quotidiennement sur les médias nationaux et privés, de nombreux citoyens ne semblent pas en avoir cure et continuent à prendre à la légère le risque de propagation et de contamination par le coronavirus.

En atteste les longues files d'attente devant les centres commerciaux et les bureaux de poste dans les régions.

L'une des mesures de prévention qui consiste à se tenir à un mètre de distance de toute personne n'est toujours pas appliquée notamment par les personnes âgées qui, en allant retirer leurs mandats de la Poste, ont attendu leur tour en se tenant serrés les uns contre les autres sans respecter l'une des mesures de prévention qui est pourtant claire : il faut se tenir éloigné à une distance d'au moins un mètre d'autrui.

Pourtant les seniors figurent parmi les catégories qui doivent se protéger en priorité en respectant scrupuleusement les consignes et les directives du ministère de la santé.

Des messages de sensibilisation doivent être adressés à ces catégories afin de les inciter à appliquer à la lettre les mesures du ministère et les sensibiliser au fait qu'ils doivent privilégier le retrait de leur mandat par carte bancaire (DAB) pour éviter les longues files d'attente.

Ceux qui tiennent malgré tout à retirer leur mandat des guichets de la Poste, ils doivent se tenir à distance les uns des autres.

Un agent devrait être spécialement affecté à cette tâche afin de leur signifier et poliment qu'ils doivent respecter les mesures de prévention sanitaire. S'agissant des centres commerciaux, les citoyens devraient éviter également les regroupements de plus de dix personnes.

Il suffit juste de revenir un peu plus tard dans la journée pour faire ses courses quitte à rentrer bredouille plutôt que de s'exposer au risque de contamination par le virus.

Car plus il y a des personnes, plus les files d'attente sont longue, plus le risque de propagation et de contamination est élevé !