Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club terrasse Renaissance, Maniema domine L'Shi Sport

Des rencontres du championnat national de football se sont jouées le week-end dernier, avant la suspension décidée déjà le 13 mars par la Fédération congolaise de football pour le 16 mars. Aussi a-t-on noté les victoires de V.Club, du Daring Club Motema Pembe et de Maniema Union, les trois clubs qui se disputent les places africaines derrière le TP Mazembe, leader du championnat.

L'AS V.Club est resté impérial face au FC Renaissance du Congo, le dimanche 15 mars, au stade des Martyrs. Deux buts à zéro en faveur des Dauphins Noirs de Kinshasa, c'est le score de cette rencontre comptant pour la manche retour de la 25e édition du championnat national de football (Linafoot). Fiston Mayele à la 8e minute (sa douzième réalisation au cours de cette saison et rejoint Jackson Muleka de Mazembe et Mpiana Monzizi de Lupopo en tête du classement des buteurs) et Jérémie Mumbere à la 10e minute, ont scellé le sort de cette rencontre dès le premier quart d'heure de la partie.

C'est la quatrième victoire de suite de V.Club en manche retour du championnat. Le club vert et noir de Kinshasa compte désormais quarante-huit points engrangés, et pointe à la deuxième place au classement provisoirement du championnat derrière le TP Mazembe de Lubumbashi (cinquante-trois points). Déjà battu à la manche aller par V.Club sur la même marque de deux buts à zéro, le FC Renaissance du Congo a enregistré sa première défaite de la manche retour, étant de fait bloqué à la sixième place avec trente-sept points.

Le même dimanche au stade Joseph-Kabila de Kindu, l'AS Maniema Union a dominé FC Lubumbashi Sport par deux buts à zéro. Son buteur-maison Denis Likwela Yelemela a ouvert la marque sur penalty à la 50e minute. Et Maxi Mpia a doublé la mise à la 88e minute. Avec ce succès, Maniema Union, troisième au classement avec quarante-six points, maintient la pression sur V.Club. Lubumbashi Sport est neuvième avec vingt-sept points. Au stade de la Concorde de la commune de Kadutu à Bukavu au Sud-Kivu, le club local d'OC Bukavu Dawa a été accroché par Don Bosco de Lubumbashi par deux buts partout. Les Corbeaux du Sud-Kivu ont pris une avance de deux buts à zéro par Yannick Balungwa à la 2e minute et Papy Bizimana à la 18e minute. Mais ils ont été rejoints au score par Mboto en deuxième période, marquant de la tête, et Jephté Kitambala dans les temps additionnels. Au classement, Bukavu Dawa est quinzième avec quatorze points, alors que Don Bosco est dixième avec vingt-cinq points glanés.

Notons que le samedi 14 mars au stade des Martyrs, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a battu l'Académique club Rangers par trois buts à zéro. Jimmy Bayindula (24e minute), William Likuta (31e minute) et l'Ivoirien Junior Abou Koné (79e minute) ont été les buteurs des Immaculés de Kinshasa au cours de cette rencontre. DCMP est quatrième avec quarante-deux points alors que Rangers pointe à la septième position avec vingt-neuf points. L'on rappelle que le championnat national de football est stoppé pour une durée de trente jours à cause de l'épidémie du coronavirus.