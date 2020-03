Ile Maurice: Centre-de-Flacq - Vicky Koonja, «Le camp de base de l'Everest est un paradis»

Vicky Koonja, âgé de 52 ans et natif de Centre-de-Flacq, a commencé à se préparer et s'entraîner depuis plus d'un an. Il a participé au trek du camp de base de l'Everest en février 2020.

Il était en forme mais n'était pas un randonneur professionnel. Il n'avait aucune expérience de l'escalade de montagnes comme l'Everest, alors il s'est fixé un défi! Il s'est entraîné dur. Le but de son entraînement était de développer son endurance.

«J'adore courir et faire des randonnées toutes les semaines. Tout cela a contribué à ma condition physique générale. J'ai essayé de m'entraîner le plus possible avec un sac sur le dos - il fallait s'habituer à porter des poids. En ce qui concerne mon voyage à l'Everest, j'étais surtout préoccupé par le sentier réel et à quel point il serait raide. J'étais également préoccupé par l'altitude, qui pourrait certainement m'affecter. J'ai eu beaucoup de conseils et d'aide de Deepti, une amie, qui avait déjà fait le trek du camp de base de l'Everest».

L'aventure a commencé le 10 février. De Katmandou, il a pris l›avion pour Lukla pour commencer le trek. L'aéroport de Lukla est répertorié comme l'aéroport le plus dangereux et le plus extrême du monde et il n'a pas été difficile de comprendre pourquoi ! La piste d'atterrissage était de la taille d'une longue allée et heureusement que l'atterrissage s'est bien passé. «J'ai rencontré d'autres personnes, qui relevaient également le défi. Avec ces gars, on a formé une équipe pour le voyage. D'ailleurs, en cours de route, vous devenez très proche du groupe car vous n'avez point de connexion mobile.»

Cela a pris huit jours pour arriver au camp de base de L'Everest. Vicky Koonja a dû faire face à plusieurs difficultés. Il faisait environ -7°C. Ils ont dû faire des arrêts d'acclimatation à plusieurs endroits en raison du manque d'oxygène. «J'ai également connu mon premier mal de tête en altitude. C'était une douleur intense et peu importe la façon dont je bougeais la tête, ça faisait mal. Presque tout le monde a éprouvé des symptômes tels que l'essoufflement et des maux de tête légers. Mais les symptômes les plus graves comme des maux de tête sévères, des nausées et des vomissements doivent être traités rapidement. Lorsque le mal de l'altitude est grave, il faut descendre plus bas et s'acclimater davantage. Le mal d'altitude peut entraîner la mort.»

Pour Vicky, c'était le paradis en arrivant à sa destination finale. C'était une sensation incroyable. Dans l'absolu, c'était une petite réussite, mais pour lui, c'était un moment émouvant. Il était tout aussi soulagé que fier. «J'étais ravi et j'avais hâte de tout raconter à la maison. Mon rythme cardiaque avait doublé à ce stade, je pouvais le sentir ce soir-là alors que je m'endormais. J'avais l'impression d'être dans une course plutôt que dans les bras de Morphée. C'était une sensation bizarre.» Le lendemain matin, ils ont admiré le lever du soleil sur la montagne Everest.

La descente de la montagne a été rapide car il était plus facile de respirer. Au total, le trek a pris 11 jours - soit six heures par jour de randonnée. «Nous étions tous impatients de retourner à Lukla et de parler à nos proches. Nous avions aussi hâte de nous laver les cheveux après avoir passé 11 jours sans douche! J'ai aimé le paysage en descendant. À ce moment-là, je pouvais mieux l'apprécier.»

S'il est satisfait de son parcours, son souhait désormais est d'aller en équipe vivre d'autres aventures au Nepal. «J'ai été vraiment touché du soutien de ma famille et de mes amis aventuriers de Maurice. Ce fut un voyage incroyable depuis ma première inscription. Je recommande vivement le trek du camp de base de l'Everest à tout le monde. Ce sera une des expériences les plus mémorables de ma vie.»