Soudan: Le Cabinet examine des rapports de sécurité et d'approvisionnement en carburant

Khartoum — - Le Conseil des Ministres a débattu lors de sa Session Ordinaire d'aujourd'hui, présidée par le Premier ministre, le Dr Abdallah Hamdouk, des Rapports sur la Situation en matière de Sécurité dans le pays et la Situation des Approvisionnements en Carburant et en Electricité.

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie et Porte-parole par Intérim du Gouvernement, Madani Abbas Madani a déclaré dans un communiqué de presse que le Cabinet avait abordé la Situation de l'Approvisionnement en Electricité et en Carburant, où le Conseil a souligné l'Amélioration qui s'était produite récemment grâce aux Efforts Déployés par le Ministère de l'Energie et l'Exploitation Minière.

Il a déclaré que la Construction de Réserves d'Essence, de Benzène et de Gaz de Cuisine a commencé en plus des Efforts pour la Stabilité de l'Approvisionnement en Electricité, surtout que le pays approche du Mois de Jeûne Sacré du Ramadan.

Madani a ajouté que le Cabinet a également examiné les Rapports sur la Saison Agricole d'Hiver et les Opérations de Récolte de Blé, notant que la Saison a atteint une Productivité Elevée et que le Conseil a souligné les Mesures prises par les Ministères de l'Agriculture et des Finances et l'Autorité de Réserve Stratégique concernant Récolte de Blé.

Le Porte-parole par Intérim du Gouvernement a souligné que le Conseil des Ministres avait également examiné un Rapport sur les Préparatifs en cours pour la Tenue de l'Examen de Certificat Soudanais qui se tiendrait à sa date fixée, affirmant que toutes les Dispositions Sécuritaires et Logistiques pertinentes aux examens étaient terminées.

Le Cabinet a, en outre, abordé les Efforts Déployés par le Gouvernement pour Lutter contre les Coronavirus et le Rôle joué par le Ministère Fédéral de la Santé dans la Lutte contre l'Épidémie.

Madani a déclaré que le Conseil avait également entendu un Rapport du Ministre de l'Intérieur, le Lt-Gén. (Police) Al-Tarifi Idris, concernant l'Etat d'Avancement des Enquêtes sur la Tentative d'Assassinat contre le Premier ministre, indiquant que les Enquêtes se déroulaient de manière régulière.

Il a déclaré que le Conseil avait également entendu un Exposé du Ministre sur les Mouvements Entrepris par des Eléments du Régime Défunt dans certains Etats au cours de la Période Ecoulée et sur l'Importance de le Traiter avec la Détermination et le Sérieux Nécessaires pour préserver la Révolution Soudanaise et ses Gains.

En outre, le Conseil des Ministres a approuvé un Projet de Loi sur la Loi sur la Conservation de l'Environnement et la Formation du Conseil Supérieur de l'Environnement.