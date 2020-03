Tunisie: La BCT ramene le taux d'intérêt directeur à 6,75%

Tunis — Le Conseil d'Administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a décidé mardi, de baisser le taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale de Tunisie de 100 points de base pour le ramener à 6,75 %, selon un communiqué publié sur son site, à l'issue de sa réunion périodique.

Le Conseil estime, "qu'à défaut de maîtrise de la propagation du virus, la performance du secteur touristique, ainsi que celle des secteurs du transport aérien et maritime et du secteur industriel pourrait régresser; en relation avec la baisse du rythme d'exportation suite au repli de la demande des pays partenaires affectés et aux difficultés d'importation de matières premières et semi-produits, notamment d'origine chinoise".

Il a exprimé dans ce communiqué son intention de "suivre de près cette situation exceptionnelle"..." caractérisées par un manque de visibilité quant à l'impact attendu du nouveau virus", selon la même source.

Le Conseil a souligné la volonté de la Banque Centrale de "prendre les mesures nécessaires pour subvenir aux besoins des banques en liquidité et soutenir tous les efforts visant à contenir cette crise et ses implications sur l'activité économique en général et sur les entreprises en particulier".

Concernant l'évolution des prix, le Conseil d'administration a noté "le ralentissement du taux d'inflation qui est revenu à 5,8% en février 2020, en glissement annuel, contre 5,9% le mois précédent et 7,3% au cours du même mois de l'année précédente, faisant remarquer que Cette évolution est due, "principalement, à la décélération des prix des produits alimentaires et des produits manufacturiers".

S'agissant du secteur extérieur, "le Conseil a constaté la régression du déficit courant durant les deux premiers mois de 2020, pour revenir à 1% du PIB contre 1,4% pour la même période de l'année précédente et ce, particulièrement, à la faveur de l'atténuation du rythme de creusement du déficit commercial. Suite à ces évolutions, les avoirs nets en devises ont atteint 19.104 MDT ou 109 jours d'importation à fin février 2020 contre 14.318 MDT ou 84 jours d'importation un an auparavant".

Auparvant, la BCT a fait savoir qu'ils se sont élevés à la date du 16 mars 2020, à 19,7 milliards de dinars, contre 14,3 milliards de dinars, à la même date de l'année précédente, soit 113 jours d'importation, contre 84 jours d'importation, en mars 2019.

En raison de l'impact attendu du coronavirus sur la situation économique et sociale en Tunisie, des organisations professionnelles ont appelé à des mesures de soutien aux entreprises dont la révision du taux d'intérêt.