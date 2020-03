Algérie: Algérie-Yémen - Echanges dans le domaine de la formation professionnelle

Alger — La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyem Benfriha, a évoqué mardi à Alger avec l'ambassadeur de la République du Yémen en Algérie, Mohamed Alaoui El Yazidi, la nécessité d'intensifier les échanges et le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la formation professionnelle et technique, indique mercredi un communiqué de ce ministère.

Lors de cette audience accordée par la ministre à l'ambassadeur les deux parties ont passé en revue "l'état de la coopération bilatérale entre les deux pays et la possibilité de relancer la coopération bilatérale pour la valorisation de la ressource humaine et l'apprentissage des métiers, en privilégiant plusieurs axes, notamment l'actualisation juridique, l'appui aux échanges en matière ingénierie de formation et l'octroi de bourses de formation", ajoute la même source.

Mme Benfriha a assuré que l'Algérie "ne ménagera aucun effort pour que cesse l'effusion du sang au Yémen et que ce pays frère puisse préserver son unité".

Pour sa part, l'ambassadeur du Yémen a souligné "l'intérêt de promouvoir la coopération en matière de valorisation des ressources humaines" et a évoqué la situation prévalant dans son pays ainsi que "les efforts consentis pour le rétablissement de la stabilité", saluant à cet effet "le souci de l'Algérie d'aider le Yémen à surmonter cette situation difficile", conclut le communiqué.