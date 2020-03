Algérie: Benfriha reçoit l'ambassadrice de Turquie en Algérie

Alger — La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mme Hoyem Benfriha, a reçu mardi à Alger l'ambassadrice de Turquie en Algérie, Mme Mahinur Ozdemir, indique un communiqué de ce ministère.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur l'état des relations entre les deux pays dans le domaine de la formation et de l'enseignement technique et professionnels, précise la même source, ajoutant que les deux parties ont souligné "l'intérêt de promouvoir la coopération bilatérale et de fixer ses axes prioritaires dans un document cadre de coopération".

Mme Benfriha a marqué "sa disponibilité à amorcer un programme de coopération et de partenariat avec la Turquie".

Les deux parties ont convenu "d'inscrire, dans le cadre des travaux de la prochaine commission mixte de coopération, des axes de partenariat à réaliser avec l'Agence turque de coopération (TIKA) et le ministère des Affaires étrangères".

Il s'agit des "échanges de bonnes pratiques dans le domaine de la gestion des établissements de formation professionnelle, de la formation et le perfectionnement des formateurs pour les filières du bâtiment et travaux publics, du tourisme et de la restauration des sites et monuments historiques et du renforcement des capacités du réseau d'ingénierie pédagogique".