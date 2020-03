Algérie: Covid19 - La radio nationale consacre le contenu de ses programmes à sensibiliser des citoyens

Tebessa — La Radio algérienne de Tébessa œuvre depuis le début de l'émergence et la propagation du nouveau Coronavirus à sensibiliser les citoyens aux différentes méthodes préventives contre cette pandémie, en adaptant le contenu de ses programmes à la situation sanitaire actuelle.

La Radio de Tébessa diffuse ainsi à travers ses ondes, par satellite ou sur Internet, des émissions en présence de médecins spécialisés, d'imams, de chercheurs en sociologie et de représentants des corps de sécurité et de la protection civile et tous les acteurs en relation avec ce sujet d'actualité pour sensibiliser les auditeurs sur la gravité de cette pandémie et la nécessité de hisser le degré de prudence et de vigilance pour freiner la contamination.

Dans ce contexte, le directeur de la Radio, Toufik Aouni, a affirmé, mardi, que "la Radio algérienne de Tébessa a adapté ses programmes pour les consacrer à évoquer cette situation exceptionnelle et créer une culture sanitaire chez les auditeurs en raison de sa proximité avec une importante frange de la société pour les informer quant à la gravité du Covid-19 qui s'est propagé dans tous les pays du monde".

A cet égard, la Radio de Tébessa diffuse plus de 13 heures d'émissions quotidiennes continues de sensibilisation et de flashs infos pour faire connaitre la maladie en faisant appel à des médecins spécialisés, en expliquant les modes de transmission, en plus des mesures préventives les plus importantes à respecter pour prévenir sa propagation, a souligné le même responsable.

Et d'ajouter : "La Radio constitue également un espace de communication directe par le biais des appels téléphoniques pour se renseigner et obtenir des réponses directes de spécialistes ou encore à travers sa page Facebook officielle".

Au cours d'une visite effectuée dans divers quartiers du chef-lieu de wilaya, l'APS a constaté que les citoyens ont adhéré aux messages de prévention diffusés par ce média, en évitant de se serrer la main et de s'embrasser tout en recourant au port de masques et de gants.

Dans les commerces et dans certaines entreprises, les citoyens se sont conformés au port de masques de protection et de gants chirurgicaux comme mesure préventive pour lutter contre la propagation du virus, en plus de l'utilisation de gel antiseptique pour les mains, ce qui renseigne sur le degré de sensibilisation des citoyens quant à la gravité de la propagation de ce virus.

Par ailleurs, au début de cette semaine, une cellule de crise multisectorielle a été installée pour suivre les développements liés au Covid-19 dans le but de renforcer les mesures de prévention et ce, en intensifiant les campagnes de sensibilisation en direction des différents segments de la société pour freiner la contagion.

S'étendant sur une bande frontalière de plus de 300 km de long et renfermant 4 postes frontaliers (Bouchebka, Ras El Ayoun, El Meridj et Betita), des équipes médicales spécialisées dotées des derniers équipements et de caméras thermiques ont été mobilisées au niveau de ces centres pour examiner les voyageurs de retour au pays et détecter des cas suspects, a révélé le même responsable.

M. Belaid a conclu en insistant sur le respect des mesures préventives et des instructions émises par les ministère de la Santé et de l'Intérieur pour éviter l'infection par ce virus, mettant l'accent sur la nécessité de signaler tous les cas suspects présentant de la fièvre, de la toux et des éternuements ou encore les personnes en contact avec une personne en provenance de pays où le virus connait une propagation.