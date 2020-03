Algérie: Coronavirus - Fermeture temporaire de la frontière terrestre entre l'Algérie et la Tunisie

Alger — L'Algérie et la Tunisie ont convenu, d'un commun accord, de la fermeture temporaire, à partir de ce mardi, de la frontière terrestre entre les deux pays, dans le cadre des dispositions prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (covid-19), indique un communiqué des services du Premier ministre.

"En application des directives de Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, et de concert avec le chef du gouvernement tunisien, Monsieur Elyes Fakhfakh, ont convenu d'un commun accord de la fermeture de la frontière terrestre entre l'Algérie et la Tunisie et ce, dans le cadre des dispositions prises par les deux pays pour lutter contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans nos pays respectifs", précise la même source.

Lire aussi: Coronavirus: suspension des dessertes de et vers cinq pays arabes à compter de mardi

"Cette mesure tout à fait exceptionnelle et temporaire, qui prend effet à partir de ce jour, n'affectera nullement l'esprit d'amitié et de fraternité entre les peuples algérien et tunisien ainsi que la coopération exemplaire entre nos deux Etats", ajoute le communiqué.