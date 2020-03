Maroc: Mesures proactives pour lutter contre le coronavirus dans les régions

Chichaoua

Une réunion de coordination consacrée à l'examen des mesures préventives pour lutter contre le coronavirus (COVID-19), a eu lieu dimanche au siège de la province de Chichaoua.

Lors de cette réunion marquée par la présence notamment du gouverneur de la province, Bouabid El Guerrab, l'accent a été mis sur la nécessité de mettre en place un plan d'action visant à lutter contre la propagation du coronavirus au niveau de la province, en accordant une importance particulière à la question de sensibilisation des citoyens.

S'exprimant à cette occasion, il a mis en avant les mesures préventives initiées par les autorités gouvernementales au niveau central, notant que les autorités de la province s'inscrivent dans la même dynamique, en veillant à élaborer un plan d'action provincial pour lutter contre cette pandémie.

Dans ce sens, il a souligné l'importance de conjuguer les efforts de l'ensemble des parties concernées, à savoir les institutions, les acteurs territoriaux et les habitants, pour un engagement effectif dans la mise en oeuvre du programme visant la lutte contre le COVID-19.

Cette réunion a été également l'occasion d'examiner les mesures préventives à adopter pour éviter la transmission de ce virus entre les citoyens dans les marchés et les lieux publics, à travers la mise en place des comités locaux regroupant les services concernés, qui seront chargés d'organiser des campagnes de sensibilisation dans ces lieux, ainsi que dans les centres de Chichaoua et d'Imintanout.

Lors de cette rencontre le point a été aussi mis sur la question de l'approvisionnement des marchés de la province en denrées alimentaires, qui se poursuivra de manière normale selon le comité de contrôle relevant de la province, ainsi que du contrôle régulier des prix des produits alimentaires.

Au terme de cette réunion, l'ensemble des intervenants ont insisté sur la nécessité de l'action commune et de l'implication de tous pour veiller à la mise en oeuvre de ce programme opérationnel et préventif au niveau de la province.

Chefchaouen

Une réunion de suivi des moyens d'exécution et de mise en œuvre au niveau local des mesures prises à l'échelle nationale pour lutter contre les effets du nouveau coronavirus (COVID-19), s'est tenue, dimanche à Chefchaouen.

Présidée par le gouverneur de la province, Mohamed Alami Ouaddane, en présence des représentants des autorités locales et des services extérieurs, et des présidents des conseils élus, cette réunion a été l'occasion de souligner la nécessité de s'engager dans l'exécution des mesures nécessaires afin d'améliorer les conditions de santé et de sécurité dans les marchés et les espaces publics, avec la création de commissions de surveillance et de sensibilisation au niveau des établissements ouverts au public, ainsi que l'engagement de la société civile dans la sensibilisation des habitants à prendre les précautions nécessaires pour éviter la contamination.

S'exprimant à cette occasion, il a indiqué que la ville de Chefchaouen n'a enregistré, jusqu'à présent, aucun cas d'infection par le nouveau coronavirus, mettant en avant la nécessité de lutter contre les rumeurs et leur propagation dans les réseaux sociaux, ainsi que de renforcer la communication avec la presse pour informer le public des derniers développements.

Mohamed Alami Ouaddane a également annoncé la création de commissions au niveau des différents douars et communes de la province pour faire face aux pratiques illégales à travers des visites de suivi dans les marchés et les magasins à partir de lundi, soulignant la volonté des autorités locales de faire face à la spéculation sur les prix et toutes les pratiques «malhonnêtes» visant les citoyens et d'assurer l'approvisionnement des marchés et des points de vente de produits de consommation durant les prochains mois.

Il a aussi appelé les présidents des communes à mener des opérations de stérilisation et de désinfection des marchés hebdomadaires, des lieux publics et des moyens de transport, rappelant que les opérations de stérilisation dans la ville de Chefchaouen, en coopération avec la commune urbaine, ont été lancées au préalable et se poursuivront 4 jours par semaine pour inclure les espaces les plus importants de la ville, à savoir les stations de transport et les parcs.

Il a exhorté les différents services à contribuer à la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures prises à travers le renforcement du contrôle sanitaire et l'approvisionnement des marchés, appelant à l'engagement dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour améliorer les conditions de santé et de sécurité, et dans les opérations de sensibilisation au profit de la population sur les risques d'infection et les méthodes de prévention.

De son côté, la directrice provinciale de la santé, Amal Khaled, a rappelé que les cadres de santé sont prêts et que la délégation a organisé des réunions de sensibilisation et de formation, mettant l'accent sur les mesures prises au niveau de la province pour recevoir tout cas suspect d'infection par le coronavirus (COVID-19). Elle a souligné dans ce sens que la situation est «normale» au niveau de la province.

Guelmim

Une réunion élargie s'est tenue lundi à la wilaya de la région de Guelmim-Oued Noun en vue d'examiner les diverses mesures préventives contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

Les participants à cette réunion, présidée par le wali de de la région Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najim Abhay, ont discuté des mesures qui ont été prises pour se protéger contre cette pandémie telles que la stérilisation des véhicules en commun, des équipements publics, la gare routière et les marchés.

L'accent a été aussi mis sur les mesures de conservation de la santé publique dans les marchés, avec un focus sur la sensibilisation des fournisseurs et des clients au niveau provincial.

A cet égard, les différents intervenants ont souligné l'importance d'assurer un suivi permanent de la situation des marchés d'approvisionnement et des mesures de surveillance des prix et de lutte contre le monopole et la spéculation.

D'autre part, Mohamed Najib Abhay a tenu une réunion avec le directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation, le directeur provincial de l'éducation nationale, le délégué provincial de la santé et les associations de parents d'élèves.

La rencontre s'est focalisée en particulier sur la sécurité sanitaire des élèves et les mesures pédagogiques prises pour mettre en œuvre la décision du ministère de tutelle portant sur «l'enseignement à distance».

Il était également question de relever l'importance de l'implication des parents et tuteurs des élèves dans la mise en application de cette opération dans les meilleures conditions, tout en les exhortant à sensibiliser leur progéniture au danger de ce virus.

Settat

Le gouverneur de la province de Settat, Brahim Abouzaid, a présidé, lundi, une réunion consacrée au suivi et à l'activation des mesures de vigilance, de veille et de prévention adoptées au niveau national pour lutter contre le nouveau coronavirus (Covid-19) et en juguler la propagation.

Il a mis l'accent, à cette occasion, sur la vigilance des services provinciaux compétents en matière de mise en œuvre des dispositions prévues pour endiguer l'apparition de cas de maladie, à travers le renforcement du contrôle sanitaire.

Au cours de cette réunion, à laquelle ont pris part les représentants des autorités locales, des élus, des services de sûreté et extérieurs, le gouverneur a insisté sur un approvisionnement régulier et continu des marchés de toute la province en denrées alimentaires et en produits de première nécessité.

Il a appelé l'ensemble des acteurs locaux à adhérer à l'effort d'amélioration des conditions de santé et de sécurité dans les espaces publics et les marchés, suggérant la mise en place de comités de contrôle et de sensibilisation dans les services publics et l'implication de la société civile et des médias dans la sensibilisation des habitants à l'adoption des consignes et conseils émanant des autorités compétentes.

Les autorités publiques s'opposeront avec fermeté à toute tentative de monopole des produits et aux pratiques spéculatives, tout en veillant à l'approvisionnement des marchés et des points de vente en quantités suffisantes de produits de consommation, a assuré le gouverneur. Il a, d'autre part, indiqué que tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour mener les opérations de désinfection et de stérilisation des transports publics, des administrations, des espaces publics et des marchés.