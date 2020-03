Congo-Brazzaville: Coopération - Le pays et le Benin se préoccupent de la recherche sur les mers

En séjour de travail en terre béninoise, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a souligné la nécessité de faire bénéficier à l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles (IRSEN), l'expertise de la Chaire internationale de l'Université d'Abomey-Calavi en physique-mathématique et applications en matière de recherches océanographiques.

L'Institut géographique national du Bénin et le Centre de recherche géographique et de production cartographique (CERGEC) du Congo sont liés par un partenariat qui repose sur la coopération dans les activités de production de l'information géographique, de la recherche géographique et de la formation dans les domaines de la géodésie, du nivellement, de la photogrammétrie, de la télédétection, de la cartographie numérique.

Conclu pour définir le cadre de coopération devant régir les relations entre ces deux pays, l'accord permettra, entre autres, l'échange de matériels scientifiques notamment minéral, végétal ou animal conservé ou vivant, l'organisation conjointe de séminaires et de colloques, l'organisation, de manière générale, de tout autre type de collaboration qui pourrait se révéler utile à la réalisation de ces objectifs.

Par ailleurs, il s'agira de promouvoir la coopération entre le Congo et le Bénin en vue de l'enrichissement mutuel de leur patrimoine scientifique et technologique ainsi que le développement des travaux de formation et de recherche dans les domaines d'intérêt commun pour la réalisation des programmes de recherche.

« Il s'agit de toute évidence d'une recherche-développement de proximité qui tienne compte du terrain et dont l'aboutissement devrait faire reculer la faim, l'avancée de la désertification, la lutte contre les maladies tropicales négligées mais aussi l'évaluation et la reconstitution de la ressource halieutique. La recherche qui s'attaquera donc à l'insécurité alimentaire », a indiqué le ministre Coussoud-Mavoungou.

Pour sa part, la ministre béninois de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladekan, s'est réjouie de ce partenariat scientifique car, selon elle, l'acquisition du savoir est la clé de voûte du développement de tout pays. « Il n'y a pas de développement durable sans recherche scientifique. Le monde moderne enseigne aux hommes politiques de travailler main dans la main afin de réussir à financer ce secteur très porteur et très coûteux de la vie sociale des peuples. Les autorités du Bénin et du Congo-Brazzaville ont décidé d'investir dans le champ de la coopération sud-sud afin de s'assurer de trouver les moyens de financement de la recherche scientifique », a-t-elle indiqué.

En marge de ces signatures, les experts congolais de la recherche scientifique ont rencontré les autorités de quelques structures relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Bénin, notamment l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et d'innovation technologique, le fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin, le Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation et la Chaire Unesco de la physique et mathématique appliquée.