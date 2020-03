Congo-Brazzaville: Coopération - Le CICR édifie les parlementaires sur ses missions

Le Comité international de la Croix-rouge (CICR) a organisé, le 17 mars à Brazzaville, un séminaire atelier au profit des parlementaires congolais à l'occasion duquel il les a édifiés sur son rôle et ses attributions en temps de conflit armé.

L'atelier a été coordonné par la conseillère juridique régional du CICR, Claudine Mushobekwa Kalimba. Il a réuni les membres de la commission des lois et des affaires administratives de l'Assemblée nationale et celle des affaires juridiques et administratives du Sénat.

La sensibilisation visait à édifier ces parlementaires sur le rôle régalien du CICR ainsi que sur ses missions traditionnelles au moment de conflit armé ou d'une situation de violence.

« Le Comité international de la Croix-Rouge collabore depuis des années avec le gouvernement sur des thématiques variées. Cet énième atelier a été organisé au profit des membres des commissions des lois et administratives des deux chambres. Cette fois-ci, il s'est agi de nous édifier sur les missions du CICR », a précisé le président de la Commission affaires juridiques et administratives du Sénat, Jean Pierre Manoukou Kouba.

Le CICR a aussi édifié les parlementaires sur le droit international humanitaire, qui réglemente les situations de conflits armés internationaux ou internes. Son objectif est double : limiter les cibles et les formes de la violence armée et garantir des secours aux populations victimes du conflit. Ce droit organise les deux piliers de l'action humanitaire, notamment l'assistance et la protection, et s'applique en temps de conflit armé.

Dans sa présentation, le CICR a souligné qu'il dispose d'une mission exclusivement humanitaire, visant à protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et bien d'autres situations de violence, en vue de leur apporter une assistance.

L'institution humanitaire a aussi la mission de prévenir la souffrance des populations, par la promotion et le renforcement du droit et principes humanitaires universels.