Congo-Brazzaville: Lutte contre le coronavirus - La Fondation Congo assistance fait un don de bavettes

L'organisation que préside la première dame du pays, Antoinette Sassou N'Guesso, a offert, le 14 mars, des bavettes aux structures sanitaires publiques de la ville océane.

La cérémonie a eu lieu à la clinique Poto Djembo située au quartier Siafoumou dans l'arrondissement 5 Mongo Mpoukou. Le don composé de plus de dix mille bavettes a été remis par Félicité Meno Diop Tchilimbou, responsable antenne Congo Assistance Pointe-Noire, aux responsables de l'hôpital général Adolphe-Sicé, l'hôpital de base de Tié-Tié, du Centre de santé intégré Madeleine-Mouissou et l'hôpital régional des armées. Parmi ceux qui ont reçu le don figure aussi la société Aerco, structure chargée de la gestion des aéroports du Congo (Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo).

Ces bavettes, essentielles dans la lutte contre le coronavirus, permettront de protéger le personnel et les malades, a indiqué Raoul Chocolat, directeur général de l'hôpital général Adolphe-Sicé. Leur usage constitue une des mesures de prévention de cette pandémie détectée pour la première fois dans la ville de Wuhan en Chine, qui ne cesse de se propager dans le monde. c'est une maladie respiratoire qui se manifeste par la fièvre, la toux, les difficultés à respirer. Au Congo, un cas a déjà été détecté. Ce qui nécessite le respect strict des mesures préventives.

Notons qu'outre ces bavettes, il y a d'autres mesures préventives à observer, notamment se laver régulièrement les mains avec un produit nettoyant à base d'alcool ou les laver à l'eau et au savon pendant au moins quarante secondes, tousser ou éternuer dans votre manche ou utilisez un mouchoir en papier qui doit être jeté immédiatement dans une poubelle fermée, puis se nettoyer les mains, évitez de voyager lorsqu'on a de la fièvre ou de la toux, rester chez soi lorsqu'on est malade, manger et dormir séparément des membres de la famille, utiliser des ustensiles et des couverts différents pour manger, respecter les mesures d'hygiène respiratoire.