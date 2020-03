Congo-Kinshasa: Travaux de modernisation des avenues Victoire et Kinsaku

Les travaux de modernisation des avenues Victoire, à partir du rond-point du même nom, dans la commune de Kasa-Vubu, et Kinsaku, dans la commune de Matete, avancent à grands pas. Signalons que ces deux artères se trouvent dans un état de dégradation très avancé, au point de perturber sérieusement la circulation routière. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise Adi-Construct, avec l'appui financier de l'exécutif provincial de Kinshasa.

Sur l'avenue Victoire, on s'emploie à la fouille de fondation, au compactage et à la pose des bétons de 400/20 cm. A cela va s'ajoute l'assainissement des caniveaux, de part et d'autre de la route. Les travaux consistent en la réparation des parois et de tout ce qui est en béton en chainage. Au-dessus, on va replancer les dalles de couverture en béton armés, en vue de protéger les caniveaux. Le rétablissement des trottoirs complètement défectueux est également prévu.

On renseigne que les travaux ont débuté le 13 mars 2020, et que la voie sera rouverte au trafic incessamment. Toutefois, dès dimanche, le tronçon présentera déjà un autre visage. Au-delà du troncon, l'entreprise va colmater les nids de poule là où ce sera nécessaire.

Pour ce qui est de Matete, Adi-Contruct s'active sur le tronçon compris entre le rond point Kinsaku et l'entrée du Parquet près le tribunal de grande instance En plus des travaux de réhabilitation de la partie abîmée de la chaussée, elle s'attelle à la réfection du collecteur qui charrie les eaux provenant de Kisenso et de Matete vers la rivière N'djili.

Gentiny Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, a fait le tour des travaux hier mardi 17 mars 2020 sur les deux sites, à savoir les avenues Victoire, dans la commune de Kasa-Vubu, et Kinsaku dans la commune de Matete. A la première étape de sa visite d'inspection, il a apprécié le travail fait avec professionnalisme par les ingénieurs d'Adi-Construct, avant de prendre la direction de Matete.

Peu avant d'y arriver, son cortège a fait une escale de quelques minutes, pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'asphaltage de l'avenue By-pass. Accueillie chaleureusement par la population de Matete, l'autorité urbaine s'est réjouie du taux d'exécution des travaux dans cette municipalité. Les ingénieurs d'Adi-Construct lui ont assuré du respecter du délai leur imparti. Gentiny Ngobila a marché à pieds, du rond-point Kinsaku jusqu'à la frontière avec la commune de Kisenso, pour palper du doigt les réalités du coin.

L'occasion faisant le larron, les populations de Matete ont fait constater au gouverneur les dégâts des pluies dans leur municipalité. C'était juste en face du parquet de Matete, là où passe le grand collecteur en phase de réfection.

Tout en promettent de tout faire pour donner à la voirie de Kinshasa un nouveau visage, le locataire de l'Hôtel de Ville a rappelé son credo de l'heure à ses administrés, à savoir le changement des mentalités et leur implication totale dans l'exécution de l'opération Kinshasa-Bopeto. A cet effet, il leur a recommandé de constituer ungroupe de plus de 200 volontaires, pour assainir Kinsaku le samedi 28 mars 2020. Jean-René Ekofo