Madagascar: IFI - Pour la concrétisation de l'IEM

Les membres d'IFI étaient venus nombreux lors de ce reboisement.

A l'instar des autres membres d'associations et partis politiques, ceux de l'association « Isika Fikambanana miara-dia amin'ny filoha Andry Rajoelina » (IFI) ont procédé le week-end dernier à un reboisement. Ils ont choisi le "Fokontany" de Lohalambo, commune rurale de Bongatsara, pour accomplir leur devoir de citoyens. Pour cette deuxième édition 1 500 jeunes plants ont été mis en terre et on a noté la participation d'un millier de membres de cette association.

Ce reboisement a vu notamment la présence du député d'Atsimondrano, Andry Ratsivahiny, et du président national d'IFI, Richard Ramanambitana. En marge de ce reboisement, ce dernier a déclaré que son association est prête à apporter son concours pour la concrétisation de l'IEM. Un point de vue conforme aux principes de cette association qui priorise notamment son soutien à ce programme présidentiel.

Entraide. Le Directeur des relations avec les institutions au sein de la CUA a ainsi appelé à l'entraide, à la solidarité et à une entente parfaite. Il a également évoqué le coronavirus. Il estime ainsi qu'il faudrait se donner la main pour faire face à cette pandémie qui frappe actuellement le monde, et ce, même si celle-ci ne touche pas encore la Grande île. Et lui de conclure: « c'est un acte de patriotisme ». Notons que cette plateforme compte plus de 200 associations affiliées à l'IEM et qu'elle est également présente dans les six provinces ainsi que dans les 23 régions du pays. Le fondateur d'IFI entend ainsi ratisser large dans la Grande île.