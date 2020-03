Madagascar: IFM - Le Marathon de lectures francophones est bien lancé

Le lancement officiel du premier « Marathon de lectures francophones » à Madagascar s'est effectué le mardi 17 mars dernier à 14 heures à l'Institut Français de Madagascar, dans le cadre du mois dédié à la célébration de la Francophonie.

La cérémonie y afférente s'est tenue en présence de Francis Alexandre Razafiarison, Directeur général de la culture auprès du ministère de la Communication et de la culture et Patrick Perez, Conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France à Madagascar.

Lancé à Madagascar à l'initiative du Service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France (SCAC) en coopération avec le ministère de la Communication et de la culture, ce premier « Marathon de lectures francophones » s'adresse à tous les acteurs de la promotion de la lecture et du livre à Madagascar : associations culturelles ou professionnelles, établissements scolaires (publics ou privés), bibliothèques.

« Se rassembler pour écouter des lectures à haute voix en malgache et en français, des mises en voix de textes connus ou à découvrir », tel est le principe de l'évènement. Il s'agit de promouvoir la lecture auprès des jeunes publics, d'organiser des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs malgaches sur l'ensemble du territoire et de favoriser des activités bilingues en fédérant différents acteurs.