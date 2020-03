Madagascar: Basket-ball - Dream Team veut remporter à nouveau les titres nationaux

Le Dream team sporting club, sacré champion en N1B de la section Tana Ville.

Dream team sporting club (DTSC) vient de rajouter un nouveau titre à son palmarès. Un bon début pour ce club de renom de la capitale, qui veut renouer avec ses titres nationaux pour cette saison 2020.

La saison 2020 s'annonce bien pour Dream team sporting club (DTSC). Dimanche, lors de la finale du Championnat de la section Tana ville N1B, les protégés de Bayard Razafindralambo se sont imposés face à Fandrefiala sur le score de 71 à 63 sur le terrain du LMA Ampefiloha. Mais ce n'est que le commencement. Le club tentera de remporter tous les titres, que ce soit régionaux ou nationaux, après la saison 2019 qui a été mi-figue mi-raisin. « En effet, DTSC a traversé une période un peu difficile en 2019, puisque deux de nos grands joueurs, à savoir Sitraka et Loïc, s'étaient envolés pour s'installer dans les pays occidentaux. Cela ne nous a pas découragés, et on veut rebondir pour toujours aller de l'avant. D'ailleurs, le club vient de renouveler ses membres de bureau », a déclaré le fondateur et à la fois directeur technique du club, Bayard Razafindralambo. Pourtant, à l'issue d'une assemblée générale, Asmina Gandie a été élue présidente du club. Suite à quoi, les membres du comité directeur sont é désormais en place. Leur présentation officielle s'est tenue, hier, lors d'une conférence de presse à l'hôtel Vanillier aux 67ha. Parmi les perspectives figure la pérennisation du club à travers des formations et des participations aux championnats nationaux sur toutes les catégories. D'ailleurs, DTSC a comme vision d'accéder en N1A.

Créé en 2010, DTSC est composé actuellement de 150 joueurs licenciés. Ceux-ci sont répartis dans les catégories U12, U14, U16, U18, U20 et senior. Ainsi, nombreux sont ceux qui sont déjà passés dans le club. « Notre porte est ouverte à quiconque aime le basket, sans discrimination. Déjà notre devise est d'éduquer les jeunes issus de toutes les frontières dans le respect de la sportivité absolue, sans délaisser leur scolarité, afin de les éloigner des mauvaises tentations qui font ravage au sein de la jeunesse actuelle. Nous nous engageons à leur donner l'envie de dépasser leurs limites et d'avoir de l'ambition dans leur vie grâce aux valeurs inculquées par le sport. Pour cette saison, on fait à nouveau appel aux partenaires, aux sponsors et aux entreprises qui veulent collaborer avec nous », a-t-elle enchaîné.

Entre autres, à la fin de la conférence, Bayard a mis les points sur les « i », étant technicien qu'il est, à propos de la mutation d'un joueur à Madagascar.

« On n'a pas de club champion. Il n'y a que des joueurs champions. L'un des défis qu'un club formateur comme le nôtre doit relever c'est le basculement d'un joueur, qui a été formé au sein du club depuis longtemps, vers un autre qui peut dépenser beaucoup d'argent pour sa réussite. Même si l'article numéro 3 de la Fiba mentionne la libre-circulation des joueurs, la fédération devrait trouver une bonne formule afin que les clubs malgaches ne se lèsent pas entre eux », a-t-il expliqué.

Le palmarès remarquable du DTSC :

2018 :

- Champion régional Analamanga senior N1B

- Champion de Madagascar U20

- Champion de Madagascar U18

- Champion 3X3 Fiba Afrique U18

- Champion de Madagascar U14

-Meilleure équipe masculine 2018

2016 : Champion de Madagascar U16

2013 : Champion de Madagascar U16

2010 : Champion de Madagascar senior N1B

Depuis 2013 : Champion de la section Tana Ville et de la ligue Analamanga.