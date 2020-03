Sénégal: Covid-19 - Les chefs religieux de Thiès sensibilisés aux risques de propagation dans les lieux de prière

La mairie de Thiès a entamé des visites auprès de chefs religieux de la cité du rail, pour les sensibiliser aux risques de propagation du coronavirus, lors des rassemblements de prières dans les mosquées et églises, a révélé mardi son maire Talla Sylla.

"Nous avons envoyé des délégations auprès des différents chefs religieux de Thiès. Ces rencontres et ces visites se poursuivent pour les sensibiliser sur la question très sensible des moments de prières dans les mosquées et églises", a dit Talla Sylla, après avoir assisté à une réunion d'urgence sur la Covid-19 à la gouvernance de Thiès.

" Puisque d'un côté, nous interdisons les manifestations, mais en même temps, il y a des rassemblements qui s'effectuent dans des lieux assez sensibles, (... ) il faut échanger avec les chefs religieux, pour que la décision puisse venir de ces derniers", a-t-il fait remarquer.

Le Chef de l'Etat Macky Sall a annoncé, samedi, plusieurs mesures d'endiguement de la pandémie, dont l'annulation pour une durée de 30 jours de toute manifestation publique et l'arrêt des formalités pour les pèlerinages religieux.CAussitôt après, le ministère de l'Intérieur avait sorti un arrêté interdisant "toutes les manifestations et [tous] les rassemblements de personnes dans des lieux ouverts ou clos".

Talla Sylla a indiqué avoir signé un arrêté portant mise en place d'un comité de veille et d'action contre le coronavirus, lors d'une réunion avec le conseil d'hygiène et d'assainissement de Thiès, des représentants de la région médicale de Thiès et d'autres services déconcentrés.L'édile de Thiès signale avoir aussi lancé une opération appelée "Khalama ndir badio corona dofi diar" , afin de mobiliser toutes les couches de la population, notamment les relais communautaires, pour faire face au Covid-19.

" Nous tenons à rencontrer les "bajenu gox" (marraines de quartier) et tous les relais communautaires de la ville de Thiès pour les impliquer dans cette bataille que nous avons lancée", a-t-il relevé.