Madagascar: Mesures commerciales - Les huiles lubrifiantes à la loupe

La recherche de terrain d'entente dans le vaste commerce des huiles lubrifiantes s'annonce laborieuse. En tout cas, le processus est en cours.

Délicate. L'unique société malgache de fabrication de lubrifiants figure dans la liste de celles enquêtées par l'Agence nationale chargée des mesures commerciales et correctives (ANMCC) dans l'établissement d'un topo général de situation préjudiciable ou non. Le secteur de la commercialisation des huiles lubrifiantes fait l'objet de requête de mesures correctives commerciales. Et toutes les sociétés, fabricante locale et importatrices doivent s'astreindre à des études à la loupe de l'ANMCC qui durent en tout entre neuf et douze mois. Le processus est indiqué par le directeur général de l'ANMCC, Bathélémy, en sensibilisation générale sur la mission de son agence, à Toliara, commencé au mois d'août 2019.

La concurrence dans la commercialisation des huiles lubrifiantes est rude vu que les quatre grandes compagnies pétrolières, Jovenna, Vivo, Total et Galana, ont lancé chacune leur marque de lubrifiants depuis près de 20 ans, avec chacune leurs prix. L'unique usine malgache de fabrication d'huiles lubrifiantes, la Malagasy Oil Company (MOCO), créée suite au rachat de la société d'Etat Produlma en 2001, a aussi sa part de marché stratégique. Elle fabrique entre autres des lubrifiants de marques Jovenna, Tigoil et Energol. La société est indiquée certifiée ISO 9001 : 2008 et 9001 :2015. Les enquêtes lancées par l'ANMCC chercheront à établir les produits qui sont susceptibles ou non de mesures anti-dumping, de mesures compensatoires ou de mesures de sauvegarde. Et le travail est indiqué, ardu.

Essentielle

Les mesures commerciales prises par l'ANMCC, depuis 2017, ont pu rapporter quelques 8 milliards d'ariary de Droits additionnels de douane à l'Etat malgache. Des enquêtes sur les cas des secteurs du lait concentré, des couvertures, des détergents en poudre, des pâtes alimentaires, ont conduit à la nécessité de prendre des mesures commerciales provisoires ou non sur ces produits. Aux dernières précisions, les enquêtes sur l'huile alimentaires prendront bientôt fin. « Réussir à enquêter trois secteurs par an est un grand exploit. Mais la mise en place de l'ANMCC a permis de régulariser un tant soit peu la concurrence et protéger des sociétés face à des pratiques commerciales préjudiciables » se félicite Barthélemy.

Les enquêtes décortiquent la couverture du marché d'un produit, le système d'approvisionnement et de distribution, la capacité de production de la société. Il faut voir ensuite les mesures adéquates à appliquer qui ne conduiront pas toutefois à une situation de pénurie. En tout cas, la mise en place de cette agence est jugée essentielle par les industriels malgaches et saluée même en dehors des frontières. Il a été précisé à Toliara par ailleurs, que l'ANMCC peut faire une auto-saisine et peut donc ne pas attendre la doléance de la part des parties victimes.