Madagascar: Antsiranana - La ville assoiffée depuis dimanche

La capitale du Nord toute entière est privée d'eau depuis dimanche. La ville n'a pas connu une telle panne depuis des lustres et cela pose de graves problèmes.

Une situation catastrophique. Dans la ville d'Antsiranana, de 150 000 habitants, avoir de l'eau potable pour boire, faire la cuisine et se laver est devenu difficile. De gros problèmes se posent avec des risques en matière de santé et de sécurité. Il ne s'agit pas du tarissement habituel du bassin versant de Besokatra ou une pénurie due au délestage. Ce n'est même pas une gestion défaillante des ressources ou un détournement d'une partie des eaux par les cultivateurs de khat. La situation est la conséquence des intempéries qui ont cassé et fait disparaitre deux conducteurs du bassin de Besokatra qui alimentent la ville d'Antsiranana.

Selon les explications des techniciens de la Jirama, le premier conducteur, qui date de 1960, conduit l'eau vers la nouvelle station de traitement de Sahasifotra et le deuxième, construit en 1989, alimente la station du Pk7. Le tuyau cassé a été heurté par un grand rocher emporté par la crue d'une rivière de Bendrariny, tandis que l'autre a été emporté par des eaux puissantes et reste introuvable jusqu'à maintenant.

Les techniciens de la Jirama sont déjà sur place pour faire les constatations, trouver des solutions d'urgence. Mais vu l'ampleur des dégâts, l'accès difficile de l'endroit et la puissance des crues de la rivière, ils se trouvent dans l'incapacité de tout réparer. Selon Zaka Ruffin, directeur régional de l'énergie et de l'eau et des hydrocarbures, affréter un hélicoptère sera la solution pour transporter les quatre conducteurs qui devront remplacer les anciens. « Il nous faut 24m de conducteurs de remplacement, or un conducteur de 6m avec 400mm de diamètre, pèse 850 kilos. En outre, l'accès est difficile pour le transport. S'ils sont transportés par des hommes, la Jirama devrait mettre plusieurs jours pour assurer un retour à la normale», affirme-t-il.

Mobilisation des forces

Face à cette situation, les membres de l'Organe mixte de conception élargie se sont réunis d'urgence hier, dans la résidence de la région Diana, sous la direction du préfet, Adèle Rabemamory, et du chef de la région, Malaza Ramanamahafahay. Les discussions ont amené les membres à ne pas compter sur l'hélicoptère, mais à mobiliser les cinquante éléments de la police, de la gendarmerie et de l'armée qui pourraient transporter les conducteurs jusqu'à Besokatra. Pour l'instant, la Jirama a promis de faire le maximum de travaux pour assurer 50% d'approvisionnement en eau à partir d'aujourd'hui.