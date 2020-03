Maroc: Le CNDH annonce l'annulation de ses activités

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a annoncé l'annulation de toutes ses activités et réunions aux niveaux national, régional et local jusqu'à nouvel ordre, conformément aux mesures préventives prises pour endiguer la propagation du coronavirus (Covid-19).

Dans un communiqué, le CNDH a indiqué que dans ces circonstances exceptionnelles que traversent l'humanité et le peuple marocain et qui oblige tout le monde à la vigilance et à la prudence, il a été décidé l'annulation de toutes les activités et réunions du Conseil et la désinfection du siège central, des sièges des commissions régionales et du siège de l'Institut national de formation aux droits de l'Homme Driss Benzekri.

Le Conseil a procédé à la mise en place d'une ligne téléphonique (05.37.54.00.00), d'une messagerie électronique : cndh@cndh.org.ma dédiée à la correspondance et aux demandes d'accès à l'information, ainsi que d'une messagerie électronique dédiée aux réclamations : chikaya@cndh.org.ma.

Il a également décidé l'adoption du télétravail pour 70 % de son personnel, indiquant que cette mesure ne concerne pourtant pas la présidente du CNDH, le secrétaire général, les présidents des commissions régionales, les directeurs centraux et les directeurs de cabinet, les chefs de services, les chefs de projets et les directeurs exécutifs auprès des commissions régionales.

Par ailleurs, le Conseil a appelé les citoyens à faire preuve de solidarité et de bienveillance à l'égard des catégories vulnérables et à la nécessité de suivre les instructions liées à l'interdiction des rassemblements ainsi que celles liées à la propreté, à la prévention et aux mesures sanitaires, invitant les autorités publiques, les institutions médiatiques et l'ensemble des citoyens à combattre la désinformation et les informations fallacieuses et de ne tenir compte que de la communication émanant des autorités conformément au droit d'accès de l'opinion publique à l'information sanitaire.

Le CNDH a également salué les efforts déployés par les différentes parties prenantes pour lutter contre cette pandémie, en particulier le personnel de santé.