Cote d'Ivoire: Le début d'un espoir de vaccin venu des États-Unis

45 volontaires ont reçu, lundi 16 mars, l'injection du modèle du vaccin contre le Covid-19 à Seattle (États-Unis) et cela se serait très bien passé. C'est une performance de réaliser des tests cliniques 60 jours seulement après l'identification du virus. Il faut des années normalement.

C'est une start-up américaine dirigée par un Français, un ancien salarié des laboratoires Meyrieu, qui a réalisé ce record. Si ces scientifiques ont pu aller aussi vite, c'est parce qu'ils possèdent une technologie qui leur permet de ne pas réaliser les tests sur les animaux, de sauter cette étape et de gagner du temps. A l'été, si tout va bien, des milliers de personnes pourront être inoculées, notamment les personnels de santé. Pour un vaccin commercial, il faudra attendre le premier trimestre 2021. Pour la communauté scientifique, ce sera du jamais vu.

Une petite piqûre pour un grand espoir qu'on a administré à Jennifer Haller. Cette Américaine de 43 ans, en bonne santé, a reçu hier dans une clinique de Seattle la toute première injection d'un prototype de vaccin contre le Covid-19. "Tout le monde se sent impuissant en ce moment, a-t-elle dit à l'agence AP, et je voulais faire quelque chose pour aider, pour sauver des vies".

Comme elle, 45 adultes vont se faire injecter ce vaccin nommé "mRNA-1273". Un essai clinique supervisé par le Dr Lisa Jackson qui explique : "Le vaccin ne contient pas le virus en lui-même, mais un code génétique qui fait fabriquer à notre organisme une protéine pour nous immuniser".

Mais ce n'est que le début. Les patients vont ensuite être observés pendant des mois. Et même si tout se passe bien, le vaccin ne sera pas disponible avant un an, un an et demi, préviennent les autorités américaines. Le virus Covid-19 a infecté plus de 179 000 personnes et fait plus de 7 000 morts à travers le monde depuis le début de l'épidémie en décembre en Chine.