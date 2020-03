Cote d'Ivoire: Mise en quarantaine des voyageurs - L'Injs de Marcory réquisitionné

Les mesures courageuses et salvatrices prises par le Président de la République lors du Conseil national de sécurité du 16 mars sont entrées dans leur phase active depuis le mardi 17 mars matin, avec la fermeture des établissements scolaires et universitaires.

La mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours des ressortissants ivoiriens et des résidents permanents non ivoiriens en provenance de l'étranger est aussi effective depuis hier soir. L'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) dans la commune de Marcory a été réquisitionné à cet effet.

Ce complexe de plus de 2000 lits qui a accueilli les athlètes des Jeux de la francophonie en 2017, sera transformé en centre de transit médical. L'information a été donnée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aouélé, face à la presse à son cabinet. Sans donner les détails de la mise en quarantaine, l'on retient toutefois que les passagers visés seront accompagnés et suivis par les services sanitaires.

Les éventuels malades du coronavirus seront conduits au service des maladies infectieuses du Chu de Treichville pour être pris en charge, selon le protocole médical en vigueur. « Ceux qui arrivent ce soir (17 mars; Ndlr) à l'aéroport seront conduits directement à l'Injs », promet le ministre Aka Aouélé.

Il faut noter que le premier cas suspect est apparu dans le mois de février avant la confirmation du coronavirus en Côte d'Ivoire le 10 mars, quelques jours après son entrée sur le territoire ivoirien. Les autorités sanitaires ont expliqué que le sujet aurait pris du paracétamol pour échapper au contrôle médical aéroportuaire.

La mise en quarantaine des voyageurs en provenance des foyers endémiques intervient une semaine après, avec l'importante décision du Président de la République. « Il fallait élaborer un plan de riposte... », explique le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Qui soutient qu'aucun nouveau cas n'a été encore porté à sa connaissance.