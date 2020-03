Ile Maurice: En quarantaine à Pointe-aux-Sables - «Nou ti dan bien. Fer leker fermal... »

Leur protestation est loin d'être terminée. Après leur révolte exprimée en direct sur Facebook après leur arrivée à l'aéroport de Plaisance, hier, mardi 17 mars, des employés de deux bateaux de croisière, qui ont été placés en quarantaine au centre récréatif pour seniors à Pointe-aux-Sables se plaignent maintenant des conditions de leur séjour.

«Nou ti dan bien. Fer leker fermal. Le matin à 8 heures, nous avons reçu un pain beurré et un morceau de fromage qui était toujours dans son emballage. C'est à 11 heures que le thé a été servi. A midi, on n'avait encore servi à déjeuner. Le soir, certains ont dû utiliser leur sac comme oreiller puisqu'il n'y en avait pas pour tout le monde comme on a aussi dû partager une bouteille d'eau à trois», déplorent ceux qui ont pris contact avec la rédaction de l'express à la mi-journée en ce mercredi 18 mars.

D'ajouter que tous n'ont pas leur brosse à dent, serviette et autres produits d'hygiène sur eux. Et qu'ils ne savent ni comment ni où laver leurs vêtements sales. La majorité de la centaine de membres d'équipage en quarantaine à Pointe-aux-Sables depuis 19h30, mardi, travaille à bord du Club Med 2. Ils ont embarqué à La Romana à Punta Cana en République Dominicaine, ont transité par l'aéroport Charles de Gaulle à Paris avant de fouler le sol mauricien à midi et demi, mardi 17 mars.

Nous avons sollicité le ministère de la Santé suivant ces récriminations. Pour rappel, le Premier ministre a visité un des sept centres de quarantaine opérationnels à ce jour, mardi. Soit, celui de Quatre-Sœurs. A l'issue de cette visite, Pravind Jugnauth s'est dit «extrêmement satisfait des dispositions prises».