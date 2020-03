Ile Maurice: Hôpital Jeetoo - «Kifer ziss dokter ek infirmié ki gagné ?»

Ambulanciers et «attendants» affectés à l'hôpital Jeetoo ont laissé éclater leur colère ce matin, en ce mercredi 18 mars. La raison : ils ne sont pas logés à la même enseigne que les médecins et les infirmiers, en ce qui concerne les équipements visant à protéger le personnel soignant contre la dengue et le Covid-19.

Aucun cas de Covid-19 n'a été détecté à Maurice, mais ce n'est pas pour autant que c'est «business as usual». Le gouvernement multiplie les mesures pour éviter l'entrée du coronavirus à Maurice, de plus en plus de centres de recréation sont convertis en centres de quarantaine et les supermarchés sont pris d'assaut. Retrouvez notre dossier sur le Covid-19.