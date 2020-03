Soudan: Manis confirme l'intérêt de l'État à résoudre des problèmes des expatriés

Khartoum — Le ministre des Affaires du Cabinet, l'ambassadeur Omar Bashir Manis a affirmé le souci de l'État à corriger les conditions de l'autorité des affaires des soudanais travailleurs à l'étranger pour jouer son rôle et traitement des problèmes des expatriés.

Cela est arrivé lorsqu'il a rencontré dans son bureau le secrétaire général de l'Autorisé, Mccain Hamid Damdom.

La réunion a discuté des problèmes des expatriés et de leur traitement au cours de la période à venir et que ses aspects négatifs au cours de la période du précédent régime.

Mccain a affirmé dans un communiqué de presse que l'Autorité avait besoin d'une restructuration et d'un réexamen de ses lois et d'une réconciliation avec les masses d'expatriés à l'étranger et travailler avec une nouvelle vision qui attire toutes les énergies du peuple soudanais à l'étranger et de leurs capacités et les utiliser positivement à l'étape de la construction de l'État soudanais à la lumière de la liberté, de la paix et de la justice.