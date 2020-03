Soudan: Dr. Jibril - La paix arrive

Khartoum — Le chef du Mouvement pour la justice et l'égalité (JEM), le Dr. Jibril Ibrahim a averti que la nomination des Walis des États et du Conseil législatif nuira la stabilité du Soudan.

Le Dr Jibril interviewé par SUNA, mardi, par téléphone de Juba, a souligné que le JEM est une véritable partie du Front révolutionnaire.

«Notre position est claire et déclarée, nous sommes attachés à la Déclaration de Juba qui a reporté la nomination des Walis et du Conseil législatif jusqu'à ce que la paix soit atteinte. La nomination des gouverneurs est importante, mais la paix est la plus importante et la nomination des gouverneurs via l'autonomisation contraire nuirait au Soudan et à sa stabilité », a indiqué le Dr Jibril.

Le président du JEM a souligné que le retour au système des régions ne signifie pas le retour à une forme de séparation, louant la volonté politique de réaliser la paix au Soudan.

Il a salué les efforts officiels régionaux et internationaux en cours, à Juba, qui ont réuni les représentants du Gouvernement de transition et des Mouvements de lutte armés pour réaliser une paix globale afin de régler les différents problèmes du Soudan.

Répondant à une question sur la signature du document politique concernant les questions de gouvernance, de pouvoirs et de compétences dans les deux domaines, M. Jibril,

A souligné que tout progrès réalisé dans les négociations encouragera les parties concernées à aller de l'avant, exprimant son optimisme quant à la réalisation de la paix dans un proche avenir.

Sur la question des «compensations» dans le contexte des difficultés économiques actuelles au Soudan, le président du JEM a déclaré que les habitants du Darfour ont perdu des terres et des biens et nous devons reconnaître le principe de la nécessité d'indemniser les personnes touchées par la guerre par le biais d'un accord national conjoint, efforts régionaux et internationaux.

Concernant les dispositions de sécurité, il a décrit cela comme une question compliquée, appelant à la création d'une armée nationale, neutre et professionnelle au Soudan.

"Nous avons besoin d'un organisme de sécurité professionnel spécialisé dans la collecte des informations nécessaires et n'intervient pas dans les affaires politiques internes", a-t-il souligné.

Concernant les conditions nécessaires au succès de la période de transition, il a expliqué que le principal problème auquel était confrontée la période de transition est la crise économique qui sera surmontée par la révocation du nom du Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, ajoutant que la communauté internationale a besoin d'être assuré que le pays est sur la voie de la transition démocratique et prêt à établir de nouvelles relations régionales et internationales.